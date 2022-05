Hogwarts Legacy : La prise en charge de la DualSense détaillée

🪄 La magie au bout de vos doigts ✨



Les développeurs d'Hogwarts Legacy détaillent comment la DualSense rendra chacun de vos sorts unique : https://t.co/61SJH3R3u3 pic.twitter.com/hgYWV6Lt7m — PlayStation France (@PlayStationFR) May 24, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est probablement l'un des jeux les plus attendus de cette année 2022. Développé par Avalanche Software et édité par Portkey Games, label de Warner Bros. Games, le titre est attendu pour cet hiver. Et depuis quelques semaines, la communication s'intensifie autour du titre.Très récemment, Chandler Wood, le Community Manager de WB Games Avalanche, a apporté des précisions concernant, via un article sur PlayStation Blog . Chandler Wood a également profité de cette occasion pour donner quelques informations concernant la version PS5 du soft.Les gâchettes adaptatives et le retour haptique de la DualSense offriront, sur Hogwarts Legacy. Que ce soit en lançant des sorts, en volant sur un balai ou bien en écrasant des ingrédients en cours de potions, les joueurs et joueuses pourront ressentir toute la magie du monde des sorciers. La DualSense se voulant être « une extension de votre baguette ».Au cours de l'aventure Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard,de la DualSense affichera différentes couleurs, comme celle de la maison Poudlard choisie par les joueurs. Le haut-parleur de la manette sera également mis à profit, si les joueurs n'ont pas branché un casque ou des écouteurs.Par ailleurs, la version PS5 d'Hogwarts Legacy proposera, soient « Fidélité » et « Performances ». La technologie audio 3D Tempest sera pris en charge et devrait rendre le tout très immersif. Finalement, grâce au SSD de la PS5, nous devrions pouvoir compter surSi vous voulez en savoir plus au sujet de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, sachez que nous vous avons concocté un guide récapitulatif au sujet du titre.