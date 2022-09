Hogwarts Legacy : La mission exclusive PlayStation se dévoile

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Trois semaines après la dernière bande-annonce, nous en apprenons plus sur le contenu à venir dans le très attendu. Toutefois, cette nouvelle mission ne sera disponible que sur les versionsdu jeu. L'annonce ayant eu lieu lors du State of Play, elle est naturellement centrée autour de la console de. Le jeu est toutefois amené à sortir sur, autant de plateformes qui pourraient accueillir leurs propres contenus exclusifs pour le jeu. Il reste encore un peu de marge pour ces annonces jusqu'à la sortie du jeu annoncée pour leLa mission en question semble donc se concentrer sur une boutique bien particulière dans le village de Pré-au-Lard (Hogsmeade). Votre personnage se rend donc sur place, pour répondre à une offre de vente concernant une vieille boutique. Mais l'établissement semble nimbé de mystères. La propriétaire des lieux, madame Mason et sa domestique semblent même vous mettre en garde sur ce qu'abrite la bâtisse et ce qu'il a pu advenir des précédents locataires.Toutefois, ce n'est qu'en entrant vous-même dans les sous-sols du bâtiment que vous pourrez en contempler les terribles secrets. Au programme, mannequins de bois meurtriers, araignées et bien sûr, sortilèges pour cette exclusivité à l'ambiance résolument lugubre.Une fois la mission elle-même accomplie, du contenu supplémentaire sera également disponible. Comprenant un set cosmétique dans le jeu, ainsi que la possibilité d'avoir sa propre boutique dans le jeu. Cette dernière permettra de bénéficier d'avantages par rapport aux autres commerces du jeu, notamment en ce qui concerne les prix. À noter qu'il ne s'agît pas ici d'un format DLC, mais bien de contenu disponible dès la sortie du jeu.En attendant, vous pouvez d'ores et déjà précommander Hogwarts Legacy, selon différentes éditions , pour profiter de divers bonus.