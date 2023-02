Hogwarts Legacy est-il dans le Game Pass ?

Hogwarts Legacy est-il dans le Xbox Game Pass ?

La franchise Harry Potter est l'une des plus populaires du monde et, en plus des livres et des films, de nombreux dérivés ont vu le jour au fil des ans. Après une longue période d'absence, l'univers est de retour en jeux vidéo, avec, un RPG en monde ouvert, contant une histoire originale. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, pour en profiter « gratuitement » ?Malheureusement, à l'heure actuelle, la réponse estet il n'est pas prévu que le titre intègre le catalogue pour le moment. Toutefois, cela pourrait arriver, à l'avenir étant donné que l'éditeur, Warner Bros. Games, possède plusieurs titres disponibles sur le Game Pass, le dernier en date étant arrivé en décembre 2022, avec LEGO LEGO Star Wars : La Saga Skywalker. Il n'est donc pas impossible que plusieurs mois après la sortie du titre,Rappelons que sur, nous serons plongés dans un monde ouvert permettant d'explorer Poudlard et ses alentours, dont Pré-au-Lard. L'histoire nous permet d'incarner un jeune élève de l'école, qui semble détenir le secret pour éviter que le monde magique ne tombe en ruine. Ne vous attendez cependant pas à croiser Harry Potter ou ses amis , puisque l'histoire prend place à la fin des années 1800, soit une centaine d'années avant les événements racontés dans les livres écrits par J. K. Rowling.Si vous souhaitez le découvrir, vous devrez donc opter, pour le moment, pour une version payante. Vous pouvez toutefois faire quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes avec une petite réduction :