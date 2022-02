Hogwarts Legacy devrait se montrer en mars

Heard about new stuff today...

Yes, you can 100% expect a new trailer in March https://t.co/HCmSTpFv0c pic.twitter.com/HrbuK0uhnr — accountngt (@accngt) February 26, 2022

Les rumeurs autour du prochain jeu Harry Potter, un RPG en monde ouvert, se déroulant au début des années 1800 sont assez nombreuses, d'autant que celui-ci ne s'est pas réellement montré depuis son annonce, en 2020. Après un an et demi de silence,t, afin de nous rappeler la sortie imminente (normalement) d'Hogwarts Legacy.Selon AccountNGT, qui a fait ses preuves par le passé, nous avons « 100 % de chances de voir un trailer du jeu en mars ». Naturellement, tant que rien n'a été annoncé, la prudence est de mise, mais cela fait un bout de temps que des rumeurs sur un événement Sony circulent. Celui-ci pourrait très bien avoir lieu en mars, mettant en avant les productions à venir pour 2022,Nous en saurons un peu plus dans les semaines qui arrivent, dans tous les cas. Si nouveau trailer il y a, nous devrions avoir de nouvelles informations, notamment une précision sur les plateformes (confirmation que le titre est toujours prévu sur PS4 et Xbox One), et donc une date de sortie.