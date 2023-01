Hogwarts Legacy détaille ses modes graphiques sur PS5 et Xbox Series

PC

La sortie d', qui est très certainement l'un des jeux les plus attendus de cette année 2023, arrive à grands pas. De ce fait, la communication autour du titre d'Avalanche Software et de Warner Bros. Interactive Entertainment ne cesse de s'intensifier. Aujourd'hui, ce sontEn effet, la page de support du jeu sur le site de WB Games a récemment été mise à jour. Ainsi, nous apprenons que sur PS5 et Xbox Series, Hogwarts Legacy proposera, dont celui intituléet celui dit. Sans oublier, le, soit taux de rafraîchissement variable, qui est également supporté. Or, comme vous le savez probablement déjà, pour en profiter, il convient de posséder un téléviseur compatible.Grâce à la présence des modes « Fidélité » et « Performance », qui sont devenus assez communs, les joueurs et les joueuses (étant sur PS5 ou bien Xbox Series) pourront donc paramétrer leur expérience de jeu sur Hogwarts Legacy en choisissant de favoriser la qualité visuelle ou bien la fluidité.Pour rappel, Hogwarts Legacy sort le 10 février 2023 sur Xbox Series, PS5 ainsi que sur PC ( les configurations requises ). La date de sortie des versions PS4 et Xbox One a été reportée et est désormais fixée au 4 avril de cette année, tandis que le titre se rendra disponible sur Nintendo Switch le 25 juillet 2023.