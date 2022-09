Hogwarts Legacy : Des récompenses peuvent déjà être récupérées

Déjà des récompenses pour Hogwarts Legacy

Initialement prévu pour arriver en fin d'année 2022,a finalement repoussé sa sortie au début de l'année 2023, profitant alors d'un calendrier de lancements un peu plus léger. Mais pour patienter, les joueurs peuvent, en participant à une petite activité ludique,Si vous n'avez pas vu l'information, partagée début septembre, sachez que vous pouvez vous rendre sur le site officiel de l'univers d'Harry Potter , vous connecter ou vous créer un compte, et ensuite participer à un petit questionnaire. Celui-ci aidera à déterminer. Une fois l'opération terminée, vous devez lier vos comptes et vous pourrez obtenir des éléments cosmétiques pour Hogwarts Legacy.Une fois sur le site, il ne vous reste plus qu'à suivre les étapes (vous pouvez vous aider de cette page ), et répondre aux quelques questions, lesquelles sont en anglais, mais ne sont pas bien difficiles.D'ailleurs, pour compléter votre profil de sorcier, vous pourrez même savoir quel est votre Patronus, en répondant, là encore, à quelques questions.Les récompenses vous seront octroyées une fois que vous lancerez le jeu. La sortie d' Hogwarts Legacy est, pour rappel, programmée pour le 10 février, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Il arrivera plus tard sur Nintendo Switch. Vous pouvez également le précommander sur toutes les plateformes