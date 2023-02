Hogwarts Legacy : Comment activer ou désactiver son masque ?

Comment porter un masque sur Hogwarts Legacy ?

Comment désactiver son masque ?

Il est possible de personnaliser son équipement sur, à l'image de nombreux autres RPG. Ici, l'équipement apporte un boost de statistiques, et un aspect visuel, qui peut toutefois être modifié en changer d'apparence . Les joueurs ont également la possibilité deSi vous ne savez pas comment faire pour que, c'est tout simple. Allez dans le menu « Équipement », qui se débloque une fois votre entrée à Poudlard faite. Vous êtes ici dans le menu qui permet de gérer son équipement, mais aussi de le modifier. Passez votre curseur sur la case « Accessoire de visage » et appuyez sur la touche « F » ou « Carré/X » selon si vous jouez à la manette ou au clavier/souris pour entrer dans le menu de modification d'apparence.Si vous avez débloqué des lunettes, ou tout autre objet pour le visage, c'est ici que vous pourrez. Vous n'avez plus qu'à choisir lequel vous souhaitez afficher.Au contraire,, pour continuer à voir votre visage lors des cinématiques et des dialogues, mais que vous ne savez plus comment faire, le procédé est exactement le même. Vous pouvez ensuite remettre des lunettes, ou tout simplement rendre votre accessoire invisible. Dans ce cas, vous conserverez ses statistiques, mais l'objet n'apparaîtra pas dans le rendu.