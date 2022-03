Hogwarts Legacy arrivera cet hiver

Rendez-vous cet hiver pour Hogwarts Legacy

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Un an et demi après son annonce, qui nous a tous fait plaisir,, comme attendu. Alors que nous espérions l'apercevoir à plusieurs reprises lors d'événements vidéoludiques ces derniers mois, c'est finalement par l'intermédiaire d'un State of Play dédié, ce 17 mars, que Warner Bros. et Avalanche Software nous ont donné davantage d'informations, dontPlusieurs rumeurs avançaient, ces derniers mois, un potentiel report à 2023 (après un premier report de 2021 à 2022). Finalement, il n'en est rien,. Malheureusement, nous n'avons pas de date précise.Cette fenêtre de sortie a été la conclusion de l'événement, qui nous a permis d'en apprendre bien plus sur cette nouvelle production, avec une longue séquence de gameplay. Dans celle-ci, nous voyons plusieurs lieux emblématiques des livres, puis des films, comme la Chambre des Secrets. Nous apprenons également que ce monde ouvert sera doté d'une météo dynamique, alors que nous aurons l'occasion de participer à des duels de sorciers, des cours de potion et faire du Quidditch, entre autres. Vous pouvez en apprendre davantage dans notre article dédié au gameplay présenté Pour rappel, dans cette nouvelle aventure, nous nous retrouvons plongés dans le monde d'Harry Potter près de 200 ans avant les aventures imaginées par J. K. Rowling. Nous croiserons cependant des têtes connues, normalement. Pour le reste, nous aurons affaire à des choix moraux, qui détermineront le reste de notre histoire, alors que celle-ci devrait, normalement, débuter par le terrible passage du Choixpeau. Le joueur développera également ses capacités en apprenant des sorts, qu'il faudra maîtriser pour venir à bout des adversaires.Rendez-vous donc cet hiver sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, pour découvrir. D'autres images et informations seront dévoilées d'ici là, notamment sa date de sortie.