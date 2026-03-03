Le setup audio ultime arrive enfin avec le Stream Deck + XL et Wave Next

Elgato frappe fort avec Wave Next, une refonte totale de son écosystème audio. Nouveaux micros, interfaces XLR et surtout un nouveau Stream Deck, toujours plus long et encore plus performant. Ces éléments très attendu débarquent pour simplifier la vie des streamers.

Une révolution logicielle accessible à tous

Le matériel fait peau neuve avec Wave MK.2

Lorsque nous avons lancé le premier microphone Wave en 2020, notre objectif était de simplifier les workflows audio des créateurs. Wave Next synthétise ces enseignements au sein d'une plateforme unique : un logiciel puissant désormais gratuit pour tous, du matériel qui traite l'audio à la source et des commandes physiques qui rendent le contrôle fluide et naturel.

Stream Deck + XL et ambitions professionnelles







Silencieux depuis quelque temps, si ce n'est la présentation de, Elgato revient en force avec une annonce qui risque de faire du bruit dans le monde du streaming et de la création de contenu.Après cinq années à observer les habitudes des utilisateurs, Elgato déploie, une gamme complète qui ne se contente pas de rafraîchir les produits existants, mais repense l'intégration entre le matériel et le logiciel.L'objectif est clair, supprimer les frictions techniques pour, que vous soyez un débutant ou un professionnel aguerri.Le changement le plus stratégique concerne sans doute Wave Link 3.0. Ce logiciel de mixage virtuel,, bien au dessus du Wave Link 2.0 accessible pour tous et que nous utilisons déjà au quotidien, est désormais totalement gratuit sur Windows et macOS. Fini l'exclusivité liée à l'achat d'un micro Wave puisque vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle interface ou microphone du marché.Cette ouverture permet à tous de bénéficier d'une table de mixage virtuelle capable de gérer jusqu'à cinq sous-mixages indépendants et d'appliquer des effets VST par canal.Côté hardware, Elgato met à jour ses classiques. Le célèbre microphone USB revient sous la forme du, intégrant un nouveau processeur « Wave FX » développé avec. Ce DSP interne (comprenez traitement numérique du signal) gère les effets en temps réel (égalisation, compression, suppression de bruit), soulageant ainsi votre processeur.La même logique s'applique au, l'interface pour micros traditionnels, qui gagne en puissance et en clarté. Selon Julian Fest, General Manager d'Elgato :Comme si ce n'était pas assez et dans le but de pouvoir piloter cet écosystème, le constructeur lance enfin. Un nom à rallonge, certe, mais qui notifie, d'une bande tactile élargie et de six molettes, il devient la tour de contrôle ultime pour gérer le mixage audio sans quitter le jeu des yeux.Pour les configurations les plus exigeantes, un « XLR Dock » vient se greffer au Stream Deck + pourEnfin, Elgato prépare le terrain pour le deuxième trimestre 2026 avec le Wave XLR Pro,et aux setups complexes, confirmant sa volonté de séduire les studios professionnels.