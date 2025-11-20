Black Friday 2025 : SCUF, Corsair et Elgato, les promos à ne pas manquer pour compléter son setup

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 20 novembre 2025 à 10h30
Entre claviers, souris, casques, chaises gaming et accessoires pour créateurs de contenu, Corsair, Elgato et SCUF préparent un Black Friday 2025 exceptionnel avec des remises rarement vues.
Black Friday 2025 : SCUF, Corsair et Elgato, les promos à ne pas manquer pour compléter son setup
Corsair couvre aujourd'hui presque tout ce qui compose un setup gaming ou créateur. Avec Elgato pour la partie streaming et SCUF pour les manettes hautes performances, les trois marques proposent un écosystème complet qui profite cette année de réductions très largement au dessus des pourcentages habituels.

Pour éviter l'article trop chargé, on a retenu uniquement les offres les plus pertinentes, celles qui ont un vrai intérêt pour améliorer son confort, ses performances ou sa productivité.

DSC01961

Souris Corsair en forte promotion

Corsair propose un large choix de souris, du modèle léger conçu pour le jeu rapide jusqu'à la souris polyvalente pensée pour le confort au quotidien. Cette année, plusieurs références marquantes voient leur prix chuter de manière spectaculaire, notamment la M75 Air et la Scimitar Elite Wireless.

Les modèles Air se distinguent par leur poids plume très apprécié en FPS, tandis que les gammes Nightsabre et Darkstar ciblent plutôt les joueurs qui veulent davantage de fonctionnalités. La Scimitar reste incontournable pour les adeptes de MMO grâce à sa grille latérale très complète.

Sélection d'offres souris Corsair
M75 Air Wireless 109,99 € → 59,99 € environ 45 % de réduction
Nightsabre Wireless 169,99 € → 99,99 € environ 41 % de réduction
Darkstar Wireless 169,99 € → 99,99 € environ 41 % de réduction
Scimitar Elite Wireless 149,99 € → 79,99 € environ 47 % de réduction
Katar Elite Wireless 79,99 € → 49,99 € environ 38 % de réduction

DSC01498

Claviers Corsair les meilleures offres 2025

Corsair a renforcé son catalogue en 2025 avec des modèles compacts, des versions magnétiques et plusieurs références pensées pour la personnalisation. Le Black Friday touche presque toute la gamme, avec des ristournes intéressantes sur les modèles les plus haut de gamme comme le K70 Pro Mini Wireless ou le K100 OPX.

Sélection d'offres claviers Corsair
K70 Pro Mini Wireless  189,00 € → 79,99 € environ 58 % de réduction
K70 RGB Pro Red  199,99 € → 109,99 € environ 45 % de réduction
K65 RGB Mini Red  139,95 € → 89,99 € environ 36 % de réduction
K70 Pro TKL  179,99 € → 129,99 € environ 28 % de réduction
K100 OPX  269,99 € → 199,99 € environ 26 % de réduction
K70 Max  229,99 € → 169,99 € environ 26 % de réduction
K65 Plus Wireless RGB  159,99 € → 109,99 € environ 31 % de réduction

DSC06854

Casques Corsair en promotion

Casques polyvalents, modèles orientés compétitif ou références premium destinées à la meilleure qualité possible, Corsair couvre l'ensemble des usages avec une liste de promotions très dense. Les remises s'appliquent autant aux modèles USB qu'aux versions entièrement sans fil.

Sélection d'offres casques Corsair
Virtuoso Pro 199,99 € → 119,99 € environ 40 % de réduction
Virtuoso XT 279,99 € → 169,99 € environ 39 % de réduction
HS80 RGB Wireless 149,99 € → 99,99 € environ 33 % de réduction
HS55 Wireless Core 119,99 € → 69,99 € environ 42 % de réduction
Void Elite Wireless 119,99 € → 69,99 € environ 42 % de réduction

Retrouvez nos tests de casques Corsair sur la page dédiée Tests Corsair


Fauteuils Corsair en promotion

Pour améliorer le confort sur de longues sessions, les fauteuils Corsair font partie des valeurs les plus stables du marché. Le TC500 Luxe bénéficie cette année d'une réduction massive, ce qui en fait l'un des produits les plus agressifs de tout ce Black Friday 2025.

Sélection d'offres fauteuils Corsair
TC500 Luxe Frost 549,90 € → 399,90 € environ 27 % de réduction
T3 Rush 2023 329,99 € → 249,90 € environ 24 % de réduction
TC100 Relaxed 219,99 € → 179,90 € environ 18 % de réduction

_DSC9249

Accessoires Elgato pour créateurs de contenu

Elgato reste incontournable pour celles et ceux qui veulent améliorer leur setup streaming ou simplement leur confort d'enregistrement ou de visioconférence. Les remises Black Friday touchent autant les lampes que les caméras et les Stream Deck, avec une baisse marquée sur les versions les plus avancées.

Sélection d'offres Elgato
Stream Deck plus XLR 329,99 € → 199,99 € environ 39 % de réduction
Stream Deck MK.2 169,99 € → 119,99 € environ 29 % de réduction
Key Light 199,99 € → 129,99 € environ 35 % de réduction
Wave DX 119,99 € → 79,99 € environ 33 % de réduction
HD60 X 179,99 € → 119,99 € environ 33 % de réduction

DSC08882

Manettes SCUF en promotion

SCUF reste l'une des références des manettes personnalisées pour console et PC. Le Black Friday 2025 propose, cette année encore, de nombreuses réductions sur un ensemble de modèles, notamment la gamme Nomad et les Envision Pro Wireless, très appréciées en FPS.

Sélection d'offres SCUF
SCUF Nomad noir 109,90 € → 49,99 € environ 55 % de réduction
SCUF Envision Pro Wireless Steel Grey 209,90 € → 119,99 € environ 43 % de réduction
SCUF Instinct Pro Xbox Carbon 239,99 € → 169,99 € environ 29 % de réduction
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

Plus d'articles

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 08 septembre 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Seaside Escape : Liens énergie gratuite (free energy links)
Seaside Escape 08 septembre 2026

Seaside Escape : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Seaside Escape du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.
The Blood of Dawnwalker : Comment maîtriser les armures lourdes et en porter sans malus ?
Dawnwalker 08 septembre 2026

The Blood of Dawnwalker : Comment maîtriser les armures lourdes et en porter sans malus ?

Les armures lourdes peuvent être intéressantes sur The Blood of Dawnwalker. D'ailleurs, nous vous expliquons comment en équiper sans avoir de malus, et donc comment les maîtriser.

commentaire (0)