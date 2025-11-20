Black Friday 2025 : SCUF, Corsair et Elgato, les promos à ne pas manquer pour compléter son setup

Entre claviers, souris, casques, chaises gaming et accessoires pour créateurs de contenu, Corsair, Elgato et SCUF préparent un Black Friday 2025 exceptionnel avec des remises rarement vues.
Corsair couvre aujourd'hui presque tout ce qui compose un setup gaming ou créateur. Avec Elgato pour la partie streaming et SCUF pour les manettes hautes performances, les trois marques proposent un écosystème complet
qui profite cette année de réductions très largement au dessus des pourcentages habituels.
Pour éviter l'article trop chargé, on a retenu uniquement les offres les plus pertinentes, celles qui ont un vrai intérêt pour améliorer son confort
, ses performances ou sa productivité.
Souris Corsair en forte promotion
Corsair propose un large choix de souris, du modèle léger conçu pour le jeu rapide jusqu'à la souris polyvalente pensée pour le confort au quotidien
. Cette année, plusieurs références marquantes voient leur prix chuter de manière spectaculaire, notamment la M75 Air
et la Scimitar Elite Wireless.
Les modèles Air se distinguent par leur poids plume très apprécié en FPS, tandis que les gammes Nightsabre et Darkstar ciblent plutôt les joueurs qui veulent davantage de fonctionnalités
. La Scimitar reste incontournable pour les adeptes de MMO grâce à sa grille latérale très complète. Sélection d'offres souris Corsair
|M75 Air Wireless
|109,99 € → 59,99 €
|environ 45 % de réduction
|Nightsabre Wireless
|169,99 € → 99,99 €
|environ 41 % de réduction
|Darkstar Wireless
|169,99 € → 99,99 €
|environ 41 % de réduction
|Scimitar Elite Wireless
|149,99 € → 79,99 €
|environ 47 % de réduction
|Katar Elite Wireless
|79,99 € → 49,99 €
|environ 38 % de réduction
Claviers Corsair les meilleures offres 2025
Corsair a renforcé son catalogue en 2025 avec des modèles compacts, des versions magnétiques et plusieurs références pensées pour la personnalisation. Le Black Friday touche presque toute la gamme, avec des ristournes intéressantes sur les modèles les plus haut de gamme
comme le K70 Pro Mini Wireless ou le K100 OPX
. Sélection d'offres claviers Corsair
|K70 Pro Mini Wireless
|189,00 € → 79,99 €
|environ 58 % de réduction
|K70 RGB Pro Red
|199,99 € → 109,99 €
|environ 45 % de réduction
|K65 RGB Mini Red
|139,95 € → 89,99 €
|environ 36 % de réduction
|K70 Pro TKL
|179,99 € → 129,99 €
|environ 28 % de réduction
|K100 OPX
|269,99 € → 199,99 €
|environ 26 % de réduction
|K70 Max
|229,99 € → 169,99 €
|environ 26 % de réduction
|K65 Plus Wireless RGB
|159,99 € → 109,99 €
|environ 31 % de réduction
Casques Corsair en promotion
Casques polyvalents, modèles orientés compétitif ou références premium destinées à la meilleure qualité possible, Corsair couvre l'ensemble des usages avec une liste de promotions très dense. Les remises s'appliquent autant aux modèles USB qu'aux versions entièrement sans fil. Sélection d'offres casques Corsair
Retrouvez nos tests de casques Corsair sur la page dédiée Tests Corsair
|Virtuoso Pro
|199,99 € → 119,99 €
|environ 40 % de réduction
|Virtuoso XT
|279,99 € → 169,99 €
|environ 39 % de réduction
|HS80 RGB Wireless
|149,99 € → 99,99 €
|environ 33 % de réduction
|HS55 Wireless Core
|119,99 € → 69,99 €
|environ 42 % de réduction
|Void Elite Wireless
|119,99 € → 69,99 €
|environ 42 % de réduction
Fauteuils Corsair en promotion
Pour améliorer le confort sur de longues sessions, les fauteuils Corsair font partie des valeurs les plus stables du marché. Le TC500 Luxe bénéficie cette année d'une réduction massive, ce qui en fait l'un des produits les plus agressifs de tout ce Black Friday 2025. Sélection d'offres fauteuils Corsair
Accessoires Elgato pour créateurs de contenu
Elgato reste incontournable pour celles et ceux qui veulent améliorer leur setup streaming ou simplement leur confort d'enregistrement ou de visioconférence. Les remises Black Friday touchent autant les lampes que les caméras et les Stream Deck
, avec une baisse marquée sur les versions les plus avancées. Sélection d'offres Elgato
|Stream Deck plus XLR
|329,99 € → 199,99 €
|environ 39 % de réduction
|Stream Deck MK.2
|169,99 € → 119,99 €
|environ 29 % de réduction
|Key Light
|199,99 € → 129,99 €
|environ 35 % de réduction
|Wave DX
|119,99 € → 79,99 €
|environ 33 % de réduction
|HD60 X
|179,99 € → 119,99 €
|environ 33 % de réduction
Manettes SCUF en promotion
SCUF reste l'une des références des manettes personnalisées pour console et PC. Le Black Friday 2025 propose, cette année encore, de nombreuses réductions sur un ensemble de modèles, notamment la gamme Nomad et les Envision Pro Wireless
, très appréciées en FPS. Sélection d'offres SCUF
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