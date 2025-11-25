Black Friday 2025 : AOC et AGON bradent leurs meilleurs écrans, jusqu'au QD-OLED

AOC profite du Black Friday 2025 pour affoler les compteurs avec une série de promotions pensées pour les joueurs comme pour les créateurs. AOC et AGON ne sont pas en reste et propose plusieurs références intéressantes.

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Des écrans QHD taillés pour le compétitif

Sélection QHD

AOC GAMING Q27G4ZR 249,99 € → 179 € environ 28 % de réduction

QD-OLED UHD pour l'immersion et la création

Sélection QD-OLED

AGON PRO AG326UD 799,99 € → 649,90 € environ 19 % de réduction

Un 24 pouces rapide et accessible pour tous les setups

Sélection entrée de gamme

AOC GAMING 24G4HA 140 € → 109,90 € environ 21 % de réduction

À l'occasion duaffichent un objectif clair qui est de permettre à chacun de monter en gamme, que ce soit pour gagner en réactivité, profiter d'un meilleur confort visuel ou bénéficier d'une image plus profonde sur les jeux narratifs.Les deux marques couvrent ainsi un éventail, pas forcément large, mais surtout diversifié, de besoins, avec des baisses allant de l'entrée de gamme efficace jusqu'aux modèles QD OLED les plus premium.Pour les joueurs qui veulent un écran rapide et précis sans se ruiner, lecoche toutes les cases. On parle d'une dalle Fast IPS en QHD, d'un rafraîchissement à 240 Hz (poussable à 260 Hz), et d'un temps de réponse de 1 ms GtG capable de descendre à 0,3 ms MPRT.En clair : un affichage rapide, propre etPour ceux qui veulent basculer sur le haut de gamme, AOC propose une belle remise sur le, un moniteur QD-OLED UHD de 31,5 pouces pensé autant pour le gaming solo que pour la création de contenu.Entre sa dalle UHD, son, son 0,03 ms GtG et la, on profite d'un contraste énorme et d'une précision colorimétrique impressionnante.AOC pense aussi aux budgets plus serrés avec le, un moniteur compact mais très efficace. Sa dalle Fast IPS en 200 Hz permet de profiter d'un affichage ultra-fluide, compatible NVIDIA G-SYNC, tout en ajoutant le confort d'un pied entièrement réglable en hauteur., un setup secondaire ou les joueurs qui veulent simplement plus de fluidité sans exploser leurs budgets.