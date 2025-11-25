Black Friday 2025 : AOC et AGON bradent leurs meilleurs écrans, jusqu'au QD-OLED

AOC profite du Black Friday 2025 pour affoler les compteurs avec une série de promotions pensées pour les joueurs comme pour les créateurs. AOC et AGON ne sont pas en reste et propose plusieurs références intéressantes.
À l'occasion du Black Friday 2025, AOC et AGON
affichent un objectif clair qui est de permettre à chacun de monter en gamme, que ce soit pour gagner en réactivité, profiter d'un meilleur confort visuel ou bénéficier d'une image plus profonde sur les jeux narratifs.
Les deux marques couvrent ainsi un éventail, pas forcément large, mais surtout diversifié, de besoins, avec des baisses allant de l'entrée de gamme efficace jusqu'aux modèles QD OLED les plus premium.
Des écrans QHD taillés pour le compétitif
Pour les joueurs qui veulent un écran rapide et précis sans se ruiner, le AOC GAMING Q27G4ZR
coche toutes les cases. On parle d'une dalle Fast IPS en QHD, d'un rafraîchissement à 240 Hz (poussable à 260 Hz), et d'un temps de réponse de 1 ms GtG capable de descendre à 0,3 ms MPRT.
En clair : un affichage rapide, propre et parfaitement adapté aux FPS ou aux jeux multijoueurs intenses
.
Sélection QHD
QD-OLED UHD pour l'immersion et la création
Pour ceux qui veulent basculer sur le haut de gamme, AOC propose une belle remise sur le AGON PRO AG326UD
, un moniteur QD-OLED UHD de 31,5 pouces pensé autant pour le gaming solo que pour la création de contenu.
Entre sa dalle UHD, son 165 Hz
, son 0,03 ms GtG et la certification DisplayHDR True Black 400
, on profite d'un contraste énorme et d'une précision colorimétrique impressionnante.
Sélection QD-OLED
Un 24 pouces rapide et accessible pour tous les setups
AOC pense aussi aux budgets plus serrés avec le AOC GAMING 24G4HA
, un moniteur compact mais très efficace. Sa dalle Fast IPS en 200 Hz permet de profiter d'un affichage ultra-fluide, compatible NVIDIA G-SYNC, tout en ajoutant le confort d'un pied entièrement réglable en hauteur. Un combo idéal pour un PC étudiant
, un setup secondaire ou les joueurs qui veulent simplement plus de fluidité sans exploser leurs budgets.
Sélection entrée de gamme
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