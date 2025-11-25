Black Friday 2025 : AOC et AGON bradent leurs meilleurs écrans, jusqu'au QD-OLED

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 25 novembre 2025 à 10h00
AOC profite du Black Friday 2025 pour affoler les compteurs avec une série de promotions pensées pour les joueurs comme pour les créateurs. AOC et AGON ne sont pas en reste et propose plusieurs références intéressantes.
Black Friday 2025 : AOC et AGON bradent leurs meilleurs écrans, jusqu'au QD-OLED
À l'occasion du Black Friday 2025, AOC et AGON affichent un objectif clair qui est de permettre à chacun de monter en gamme, que ce soit pour gagner en réactivité, profiter d'un meilleur confort visuel ou bénéficier d'une image plus profonde sur les jeux narratifs.

Les deux marques couvrent ainsi un éventail, pas forcément large, mais surtout diversifié, de besoins, avec des baisses allant de l'entrée de gamme efficace jusqu'aux modèles QD OLED les plus premium.

À lire également

AOC AGON PRO AG276QZD2, l'OLED QHD qui démocratise la performance

AOC AGON PRO AG276QZD2, l'OLED QHD qui démocratise la performance


Des écrans QHD taillés pour le compétitif

Pour les joueurs qui veulent un écran rapide et précis sans se ruiner, le AOC GAMING Q27G4ZR coche toutes les cases. On parle d'une dalle Fast IPS en QHD, d'un rafraîchissement à 240 Hz (poussable à 260 Hz), et d'un temps de réponse de 1 ms GtG capable de descendre à 0,3 ms MPRT.

En clair : un affichage rapide, propre et parfaitement adapté aux FPS ou aux jeux multijoueurs intenses.

Sélection QHD

AOC GAMING Q27G4ZR 249,99 € → 179 € environ 28 % de réduction

QD-OLED UHD pour l'immersion et la création

Pour ceux qui veulent basculer sur le haut de gamme, AOC propose une belle remise sur le AGON PRO AG326UD, un moniteur QD-OLED UHD de 31,5 pouces pensé autant pour le gaming solo que pour la création de contenu.

Entre sa dalle UHD, son 165 Hz, son 0,03 ms GtG et la certification DisplayHDR True Black 400, on profite d'un contraste énorme et d'une précision colorimétrique impressionnante.

Sélection QD-OLED

AGON PRO AG326UD 799,99 € → 649,90 € environ 19 % de réduction

Un 24 pouces rapide et accessible pour tous les setups

AOC pense aussi aux budgets plus serrés avec le AOC GAMING 24G4HA, un moniteur compact mais très efficace. Sa dalle Fast IPS en 200 Hz permet de profiter d'un affichage ultra-fluide, compatible NVIDIA G-SYNC, tout en ajoutant le confort d'un pied entièrement réglable en hauteur.

Un combo idéal pour un PC étudiant, un setup secondaire ou les joueurs qui veulent simplement plus de fluidité sans exploser leurs budgets.

Sélection entrée de gamme

AOC GAMING 24G4HA 140 € → 109,90 € environ 21 % de réduction

AOC-GAMING_Marketing-Banners_24G4HA_980x400
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

Plus d'articles

Domino Dreams : Liens pièces gratuites (free coins)
Domino Dreams 12 septembre 2026

Domino Dreams : Liens pièces gratuites (free coins)

Retrouvez les liens Domino Dreams du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 12 septembre 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Bingo Blitz : Liens crédits gratuits (free credits) (Septembre 2026)
Bingo Blitz 12 septembre 2026

Bingo Blitz : Liens crédits gratuits (free credits) (Septembre 2026)

Retrouvez les liens Bingo Blitz du jour vous permettant de récupérer des crédits gratuits (free credits) pour progresser plus rapidement.

commentaire (0)