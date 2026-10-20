10 ans de G-MASTER : iiyama change d'identité et voit toujours plus grand

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 20 octobre 2026 à 13h30
Après dix ans consacrés aux joueurs, iiyama fait évoluer G-MASTER avec une nouvelle identité visuelle et des moniteurs qui illustrent les ambitions grandissantes de la gamme. De l'OLED du Titan Falcon au nouveau Gold Phoenix de 49 pouces, la marque profite de la Gamescom 2026 pour montrer où elle veut emmener ses écrans gaming.
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10 ans de G-MASTER : iiyama change d'identité et voit toujours plus grand

Depuis son lancement en 2015, G-MASTER s'est progressivement imposée comme la gamme gaming d'iiyama. En dix ans, les attentes des joueurs ont toutefois changé, tout comme les technologies disponibles sur le marché. Pour marquer cet anniversaire, le constructeur japonais fait donc évoluer son identité visuelle, mais aussi la manière dont ses différents clans sont présentés.

Une nouvelle identité pour les héros de G-MASTER

Black Hawk, Red Eagle, Gold Phoenix et Titan Falcon constituent aujourd'hui les principales familles de G-MASTER. Si leur ADN reste inchangé, iiyama leur offre désormais une expression plus moderne. Les avatars quittent notamment leur posture statique pour devenir de véritables personnages à taille humaine, représentés debout dans des univers plus immersifs et cinématographiques. Cette nouvelle identité accompagnera désormais la communication européenne de la marque. 

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Pour rappel, Black Hawk s'adresse aux joueurs occasionnels avec des modèles pouvant atteindre 144 Hz, tandis que Red Eagle vise davantage les joueurs compétitifs avec des fréquences allant de 180 à 240 Hz. De son côté, Gold Phoenix cible les joueurs les plus exigeants et l'esport, avec des modèles allant de 240 à 320 Hz.

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Enfin, Titan Falcon vient compléter cette organisation en s'adressant à une clientèle experte. Ce nouveau clan accompagne notamment le développement d'iiyama autour de l'OLED, avec une technologie qui permet d'aller plus loin en matière de contraste, de réactivité et d'immersion.

Cette diversification se retrouve déjà dans les produits de la gamme. Le G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon, présenté en juin dernier comme le premier moniteur gaming OLED de la marque, adopte ainsi une dalle QHD de 27 pouces, un taux de rafraîchissement de 280 Hz et un temps de réponse annoncé de 0,03 ms. Il constitue une première illustration concrète de cette nouvelle orientation.

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Du Titan Falcon OLED au Gold Phoenix 49 pouces

Vous l'aurez compris, G-MASTER dispose d'un panel d'écrans plutôt diversifié, allant du joueur compétitif au profil plus occasionnel. Pour autant, la marque tend à continuer d'enrichir et de faire évoluer son offre. Présenté en avant-première lors de la Gamescom 2026, le nouveau G-Master GCB4986DQSNP-B1 Gold Phoenix illustre cette volonté avec son format panoramique de 49 pouces et son taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Ce modèle s'adresse notamment aux configurations de « sim racing », où son format ultra-large permet d'étendre le champ de vision. Une orientation qui montre comment G-MASTER cherche désormais à répondre à des usages plus variés, au-delà du traditionnel écran 16:9.

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Une nouvelle étape pour G-MASTER

Fidèle à son évolution et aux attentes des joueurs, iiyama profite donc de ce dixième anniversaire pour ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de G-MASTER. Le constructeur fait évoluer son identité visuelle pour accompagner une gamme qui n'a cessée de se diversifier.

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Du 27 pouces OLED à 280 Hz au nouveau 49 pouces à 240 Hz, les dernières références témoignent de cette volonté de couvrir des profils et des usages toujours plus variés. Une nouvelle étape pour G-MASTER, qui conserve son ADN gaming tout en adoptant une identité plus actuelle.

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Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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