PlayStation Studios revoit sa stratégie pour ses futurs jeux-service



le 26 août 2025 à 15h33 Publié par Justine Manchuelle le 26 août 2025 à 15h33

Les jeux-service étaient l'un des crédos majeurs de PlayStation Studios pour les années 2025 et 2026. Un an après l'échec de Concord et plusieurs annulations, la firme confirme apprendre de chaque échec et garde un objectif simple en tête.