PlayStation Studios revoit sa stratégie pour ses futurs jeux-service

Les jeux-service étaient l'un des crédos majeurs de PlayStation Studios pour les années 2025 et 2026. Un an après l'échec de Concord et plusieurs annulations, la firme confirme apprendre de chaque échec et garde un objectif simple en tête.
En pleine expansion ces dernières années, le secteur des jeux-service a été confronté à une forme de saturation qui a découragé les joueurs. L'un des échecs les plus récents reste d'ailleurs Concord, un projet particulièrement ambitieux qui a fermé ses serveurs après seulement 15 jours d'exploitation. Développé par l'une des filiales de PlayStation Studios, le titre faisait partie de la longue liste de jeux-service prévus par la firme japonaise.
Mais parmi les 12 projets annoncés par PlayStation Studios, 8 ont été annulés et un seul a connu le succès
: Helldivers 2
. Face à un tel constat, l'avenir de tels titres et leur potentiel succès auprès des joueurs restent incertains. En effet, le marché déborde de titres similaires comme Marvel Rivals
, Genshin Impact, Apex Legends ou encore Fortnite. Cependant, les places au sommet sont rares.
Face aux échecs répétés, PlayStation Studios (par la voix de son président Hermen Hulst) reste confiant pour l'avenir.
Privilégier la qualité à la quantité de jeux-services proposés par PlayStation Studios
Ayant succédé à Shuyei Yoshida à la tête de PlayStation Studios, Hermen Hulst a récemment été interrogé par le Financial Times
sur le marché des jeux-service. Si en 2024, le nombre de projets à venir était un point important, le président de PlayStation Studios est revenu sur ces déclarations. Il a précisé qu'aujourd'hui, « Le nombre de jeux-service n'est pas si important. Ce qui compte pour moi, c'est la diversité des expériences des joueurs et des communautés.
»
Proposer des titres plus variés
est donc la nouvelle ligne de conduite des studios de la firme japonaise. Mais plus encore que de titres capables d'offrir un éventail de possibilités, l'accent est désormais mis sur la prise de risques et la multiplication des tests en interne
.
Ne plus reproduire les erreurs de Concord et prendre le temps de bien tester chaque nouveau titre
Cette volonté de surveiller davantage les titres avant de les proposer au public découle directement de l'échec de Concord. L'un des défauts reprochés au titre, au-delà de ses personnages génériques, était un gameplay trop classique. De plus, les cartes étaient assez mal conçues et le titre était payant, contrairement à la plupart des autres géants du secteur. Désormais, les développeurs devront davantage réaliser de tests internes pour repérer les défauts et décider du lancement ou de l'annulation d'un titre
.
Hermen Hulst a notamment déclaré que « Nous avons depuis mis en place des tests beaucoup plus rigoureux et plus fréquents. L'avantage de chaque échec… c'est que les gens comprennent désormais la nécessité de cette surveillance. Nous adoptons une approche très réfléchie concernant la création de licences… en comprenant comment un nouveau concept peut devenir une licence emblématique pour PlayStation ».
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