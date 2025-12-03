Comment Helldivers 2 a réussi à reduire de 85 % la taille de son installation sur PC ?

Arrowhead Studios et Nixxes réalisent un tour de force technique pour Helldivers 2 sur PC. Le jeu voit sa taille réduite de 85%, passant de 154 Go à 23 Go. Cette mise à jour majeure est disponible en bêta et promet de conserver des performances optimales.

Une prouesse technique signée Nixxes















Quid des temps de chargement sur les vieux disques ?

Nos projections les plus pessimistes ne se sont pas réalisées. [...] Nous savons maintenant que, contrairement à la plupart des jeux, la majorité du temps de chargement dans HELLDIVERS 2 est due à la génération de niveau plutôt qu'au chargement des assets.

Comment accéder à cette version et quel avenir ?

C'est une nouvelle qui ravira tous les joueurs PC dont les disques SSD sont au bord de la saturation et qui doivent jongler entre plusieurs titres volumineux pour libérer de l'espace. Arrowhead Game Studios, en collaboration étroite avec les experts techniques du portage de chez Nixxes, vient d'annoncer. Alors que le titre occupait jusqu'à présent un espace conséquent d'environ 154 Go,. Une économie spectaculaire de 131 Go, soit une réduction de 85 %, qui semble presque trop belle pour être vraie, mais qui est pourtant accessible dès maintenant via une branche bêta technique publique sur Steam.L'objectif à long terme du studio a toujours été d'aligner la version PC sur les standards d'optimisation des consoles, mais les correctifs à court terme ne suffisaient plus face à l'afflux constant de nouveau contenu dans les derniers patchs.. Historiquement, les jeux dupliquent souvent les mêmes textures ou modèles à plusieurs endroits du disque pour faciliter la lecture rapide par la tête de lecture des disques durs mécaniques., grâce à l'expertise de Nixxes,La crainte légitime face à une telle compression des fichiers concerne évidemment les performances, et plus particulièrement les temps de chargement. Si l'on retire la duplication qui aidait les disques durs (HDD), le jeu ne va-t-il pas devenir extrêmement lent ? Arrowhead se veut très rassurant sur ce point. Selon leurs tests internes et les données réelles récoltées,, même pour les 11 % de joueurs utilisant encore des disques mécaniques traditionnels.Le studio explique que la génération procédurale des niveaux s'effectue en parallèle du chargement des données depuis le disque. C'est cette génération mathématique du terrain qui détermine la durée d'attente principale, et non la vitesse de lecture du disque. Ainsi, l'augmentation du temps de chargement ne se compte qu'en une poignée de secondes dans les pires scénarios,Les joueurs souhaitant libérer de l'espace immédiatement peuvent opter pour la branche bêta via les propriétés du jeu sur Steam, onglet Bêtas. Il est important de noter qu'il n'y a aucune différence fonctionnelle : la progression, le matchmaking et la participation à la Guerre Galactique restent strictement identiques.À terme, cette version « slim » deviendra la norme par défaut pour tous les utilisateurs. L'ancienne version lourde, dite « legacy », restera accessible temporairement pour permettre aux utilisateurs de s'auto-dépanner en cas de problème technique imprévu.Cependant, Arrowhead a été clair : maintenir deux versions en parallèle est un fardeau inutile pour les équipes de développement et d'assurance qualité. Si tout se passe comme prévu lors de cette phase de test, la version legacy sera définitivement abandonnée dans le courant de l'année prochaine.