Hellblade II : Des nouveautés et une expérience des combats différente sont prévues

En février de cette année, nous avions déjà eu le droit à de nouvelles informations concernant Hellblade II (Senua's Saga: Hellblade 2, de son nom complet). En effet, le co-fondateur du studio, Tameem Antoniades, s'était exprimé quant au deuxième opus de la licence et avait été interviewé par les journalistes de NME Aujourd'hui, mardi 22 mars, de nouveaux détails concernant Hellblade II ont été partagés. En effet, les journalistes espagnols du site Vandal ont interviewé un ancien développeur du jeu, Juan Fernández. Il s'occupait, notamment, de la conceptualisation des combats pour ce nouvel opus. Ainsi,. De plus, la suite des aventures de Senua devrait intégrer « des nouveautés ». Nous ne savons pas desquelles il s'agit, pour le moment.Par la suite, durant l'interview, Juan Fernández a ajouté : « Ce que j'aime dans Hellblade II, c'est que c'est une approche très unique, je pense que ça va avoir un impact comme Hellblade 1, mais pour d'autres raisons [...] il y a tout un tas d'autres nouveautés qui auront cet impact ».L'ancien développeur n'a pas donné davantage de précisions concernant les changements à venir pour et sur Hellblade II. Il faut donc se montrer patient et attendre une communication officielle de la part de Ninja Theory pour en savoir plus quant à ce deuxième opus.. Pour le moment, le studio de développement et l'éditeur n'ont pas donné de date de sortie précise.