Hellblade 2 annonce sa sortie sur une nouvelle plateforme, avec une belle surprise

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 juin 2025 à 15h42
Hellblade 2 s'apprête à débarquer sur une toute nouvelle plateforme de jeu, pour le plus grand bonheur des joueurs.
Hellblade 2 annonce sa sortie sur une nouvelle plateforme, avec une belle surprise
Disponible depuis le mois de mai 2024 sur Xbox ainsi que sur PC, Hellblade 2 a été plutôt apprécié par la communauté et a reçu de bonnes notes de la part de la presse spécialisée. En mai 2025, PlayStation avait annoncé que le titre de Ninja Theory allait sortir sur sa dernière console cet été, sans pour autant donner plus de précisions. C'est désormais chose révolue : Hellblade 2 dispose de sa date de sortie sur PS5.

Hellblade 2 va très prochainement débarquer sur PS5

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En effet, via une publication sur son compte Twitter/X, Ninja Theory a indiqué qu'Hellblade 2 sort le 12 août 2025 sur PS5. Ainsi, à cette date, les joueurs et les joueuses évoluant sur la dernière console de Sony/PlayStation pourront découvrir la suite des aventures de Senua.

D'après les informations disponibles sur le PlayStation Store, l'édition standard de Senua's Saga Hellblade 2 est proposée à 49,99 €, tandis que celle Deluxe est affichée à 69,99 €. L'édition Deluxe d'Hellblade 2 comprend, notons-le, le premier volet de la licence, Hellblade Senua's Sacrifice (selon sa version améliorée), ainsi que sa soundtrack. Cependant, sachez qu'il ne s'agit pas de la seule bonne nouvelle concernant le titre de Ninja Theory.

Hellblade 2 s'offre une version Enhanced

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Le studio de développement en charge du soft a profité de l'occasion pour annoncer qu'Hellblade 2 va se doter d'une version Enhanced le 12 août 2025, qui est donc à destination des consoles Xbox Series, du PC ainsi que de la PS5. Celle-ci comprend différentes nouvelles fonctionnalités, plus ou moins intéressantes, soient les suivantes : 
  • Un mode Performance à 60 FPS.
  • Un mode Photo amélioré, comprenant de nouveaux paramètres.
  • Le mode « Dark Rot », qui offre un nouveau challenge : à chaque défaite/échec, la Corruption s'étend. Et si celle-ci atteint la tête de l'héroïne, la progression est perdue.
  • Les commentaires des développeurs, avec plus de 4 heures d'intervention des équipes de développement.
Remarquons que la mise à jour Enhanced d'Hellblade 2 sera déployée gratuitement pour toutes celles et ceux qui possèdent déjà le jeu sur Xbox Series et PC. Rendez-vous donc le 12 août 2025 pour découvrir le deuxième opus de la licence Hellblade sur PS5.

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    • Édition Standard → 36,79 € au lieu de 50 €, soit 26 % de réduction.
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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