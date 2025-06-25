Hellblade 2 annonce sa sortie sur une nouvelle plateforme, avec une belle surprise

Hellblade 2 s'apprête à débarquer sur une toute nouvelle plateforme de jeu, pour le plus grand bonheur des joueurs.

Hellblade 2 va très prochainement débarquer sur PS5

Senua's Saga: Hellblade II Enhanced arrives August 12.



Watch our new trailer: https://t.co/xQ7CF1nMzC pic.twitter.com/VabsRWoile — Ninja Theory (@NinjaTheory) June 25, 2025

Hellblade 2 s'offre une version Enhanced

Un mode Performance à 60 FPS.

Un mode Photo amélioré, comprenant de nouveaux paramètres.

Le mode « Dark Rot », qui offre un nouveau challenge : à chaque défaite/échec, la Corruption s'étend. Et si celle-ci atteint la tête de l'héroïne, la progression est perdue.

Les commentaires des développeurs, avec plus de 4 heures d'intervention des équipes de développement.

PC (Microsoft Store) et Xbox Series Édition Standard → 36,79 € au lieu de 50 €, soit 26 % de réduction.

(Microsoft Store) PC (Steam) Édition Standard → 21,99 € au lieu de 50 €, soit 56 % de réduction.

(Steam)

Disponible depuis le mois de mai 2024 sur Xbox ainsi que sur PC,a été plutôt apprécié par la communauté et a reçu de bonnes notes de la part de la presse spécialisée. En mai 2025, PlayStation avait annoncé que le titre de Ninja Theory allait sortir sur sa dernière console cet été, sans pour autant donner plus de précisions. C'est désormais chose révolue :En effet, via une publication sur son compte Twitter/X, Ninja Theory a indiqué qu'. Ainsi, à cette date, les joueurs et les joueuses évoluant sur la dernière console de Sony/PlayStation pourront découvrir la suite des aventures de Senua.D'après les informations disponibles sur le PlayStation Store, l'édition standard deest proposée à 49,99 €, tandis que celle Deluxe est affichée à 69,99 €. L'édition Deluxe d'comprend, notons-le, le premier volet de la licence, Hellblade Senua's Sacrifice (selon sa version améliorée), ainsi que sa soundtrack. Cependant, sachez qu'Le studio de développement en charge du soft a profité de l'occasion pour annoncer qu'. Celle-ci comprend différentes nouvelles fonctionnalités, plus ou moins intéressantes, soient les suivantes :Remarquons que. Rendez-vous donc le 12 août 2025 pour découvrir le deuxième opus de la licence Hellblade sur PS5.Si vous souhaitez acheter le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose avec une petite réduction sur plusieurs plateformes :