Hellblade 2 : Une sortie sur PS5 serait pour bientôt

Il se pourrait bien qu'une version PS5 d'Hellblade 2 arrive très vite.

Bientôt, Hellblade 2 sur PS5 ?







PC (Microsoft Store) et Xbox Series Édition Standard → 36,79 € au lieu de 50 €, soit 26 % de réduction.

(Microsoft Store) PC (Steam) Édition Standard → 18,09 € au lieu de 50 €, soit 64 % de réduction.

(Steam)

Sorti en exclusivité sur Xbox Series et PC,est, pour rappel, disponible depuis le mois de mai 2024. Les joueurs et les joueuses évoluant sur consoles PlayStation et qui ont apprécié leur périple aux côtés de Senua dans le premier opus, baptisé Hellblade: Senua's Sacrifice, espèrent pouvoir mettre les mains sur cette suite.Selon les informations partagées par le journaliste Jez Corden,. Ce dernier explique, en outre, que la question principale concernantest « quand » et non « si ». De ce fait, l'arrivée du titre de Ninja Theory sur la dernière console de Sony ne serait pas une éventualité.Il se pourrait, d'ailleurs, que le tout soit révélé lors du State of Play de ce mercredi 12 février 2025, qui sera diffusé aux alentours de 23h (heure française). Au cours de cet événement, qui durera environ 40 minutes, nous en saurons plus à propos des jeux PS5 à venir.pourrait donc être au programme.Soulignons le fait que l'arrivée d'sur PS5 ne serait pas étonnante, étant donné que Microsoft a déjà sorti plusieurs de ses jeux sur ladite plateforme (Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, etc.). Mais, pour savoir si nous pourrons bel et bien découvrir la suite des aventures de Senua sur PS5, il va falloir attendre une communication officielle de la part de Ninja Theory.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC et Xbox Series. Le titre de Ninja Theory figure également dans le Game Pass. Si vous souhaitez acheter le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose avec une petite réduction sur plusieurs plateformes :