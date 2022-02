Hellblade II proposera une expérience plus crédible et raffinée, selon le co-fondateur de Ninja Theory

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Si Hellblade: Senua's Sacrifice a été réalisé avec un petit budget, mais n'en reste pas moins un très bon jeu ayant été fortement apprécié des joueurs et rédactions spécialisées, le studio de développement Ninja Theory a été racheté par Microsoft depuis. Ce qui signifie qu'il possède désormais un soutien de taille, qu'il soit financier ou autre. De ce fait, il y a de fortes chances qu'(Senua's Saga: Hellblade 2, de son nom complet) soit beaucoup plus impressionnant que son aîné. D'ailleurs,C'est au micro de NME que le co-fondateur a pu délivrer quelques informations concernant Hellblade II. Ainsi, il a déclaré que: « Le but avec Hellblade 2 n'est pas de le perfectionner, mais de créer une expérience plus crédible et plus raffinée. Son ambition en termes d'échelle est plus grande ». Dans ce sens, le studio de développement a employé les grands moyens, notamment via un repérage de plus de 40 lieux, la confection de costumes, formation d'acteurs, et bien d'autres. « L'idée est la crédibilité - rendre les choses réelles ou crédibles - et la meilleure façon d'y parvenir est de tout baser sur des choses réelles », explique-t-il. Par ailleurs, il a ajouté : « Je pense que Hellblade 2 fera ressembler Hellblade à un jeu indépendant ». Des propos qui rassurent et qui feront certainement patienter les joueurs et les joueuses, ayant hâte de mettre les mains sur Hellblade II.. Pour le moment, le studio de développement et l'éditeur n'ont pas donné de date de sortie précise.