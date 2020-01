Hellblade 2 traitera notamment des mythes, des dieux et des religions

Après le succès rencontré par le premier opus, il est logique d'attendre impatiemment la sortie de Hellblade 2, un titre qui reste assez discret, mais qui sait faire frémir l'attention des joueurs.

Annoncé il y a quelques semaines à l'occasion de la cérémonie des Game Awards 2019,se dévoile un peu plus en évoquant notammentC'est via un traditionnel carnet de développeur disponible sur YouTube que Ninja Theory, le studio en charge d'une des exclusivités de lancement de la Xbox Series X, a tenu à dévoiler plus d'informations quant à l'intrigue de son prochain titre.On nous apprend donc queD'après les dires de Tameen Antoniades, le co-fondateur de Ninja Theory, l'objectif principal du studio serait de rendre une expérience « comparable aux mythes et sagas épiques d'autrefois ». Pour cela, le développeur anglais dispose d'une équipe deux fois plus grande que pour l'opus précédent, ce qui veut dire qu'étant donné que Senua's Sacrifice avait occupé près de vingt salariés. Quoi qu'il en soit, cela reste très en deçà des effectifs alloués aux habituels AAA !Malheureusement, nous ne disposons pas d'informations supplémentaires concernant le jeu, si ce n'est qu'il fera directement suite au premier opus sorti en 2017. Il faudra donc encore attendre quelques mois, très certainement jusqu'à la conférence Microsoft de l'E3 2020 pour un apprendre plus ce titre déjà très attendu. Malgré tout, nous savons que