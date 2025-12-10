Le gameplay de Hell Let Loose Vietnam est tout simplement bluffant

Team17 et Expression Games viennent de dévoiler un trailer de gameplay exclusif pour Hell Let Loose: Vietnam. Ce nouvel opus promet des batailles à 50 contre 50 d'une intensité rare, introduisant hélicoptères et tunnels pour une immersion totale dans l'enfer vert.

L'horreur de la guerre change de visage

Une dimension tactique verticale et fluviale













Guerre asymétrique : la menace souterraine

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en délaissant les champs de bataille européens de la Seconde Guerre mondiale pour l'atmosphère suffocante de l'Asie du Sud-Est. Team17 et Expression Games ont partagé une bande-annonce exclusive mettant en lumière le moteur du jeu et des séquences de gameplay qui annoncent la couleur :. Dans ce FPS hardcore axé sur le 50 contre 50, la communication et la cohésion d'escouade restent les piliers centraux, mais l'environnement promet de redistribuer les cartes de la stratégie militaire.Le nouveau trailer d'insiste lourdement sur l'immersion sensorielle., dominée par le bruit caractéristique des pales d'hélicoptères. L'objectif est clair : faire ressentir aux joueurs l'impact lourd de ce conflit emblématique.Contrairement aux vastes plaines dégagées des précédents opus,. L'utilisation du terrain luxuriant sera vitale pour prendre l'avantage sur les forces ennemies, transformant chaque buisson en une menace potentielle.La grande nouveauté de cet épisode réside dans l'introduction de véhicules qui changent radicalement la dynamique des affrontements. Les unités aériennes font leur entrée fracassante. Ces derniers ne sont pas de simples décors puisqu'ils jouent un rôle pivot pour le déploiement rapide des troupes sur les zones d'atterrissage, le ravitaillement tactique et, bien sûr, l'appui feu aérien.Au sol, ou plutôt sur l'eau,, comme le célèbre PBR américain, pour naviguer dans les deltas et surprendre l'adversaire.Pour contrer la puissance de feu américaine, les forces nord-vietnamiennes disposent d'un atout stratégique majeur, les tunnels. Cette mécanique de jeu promet d'apporter une asymétrie intéressante au gameplay. La capacité de construire et d'utiliser de vastes réseaux souterrains offrira des possibilités d'attaques surprises et de déplacements invisibles,. Comme le soulignent les développeurs, « maîtriser ces nouvelles tactiques deviendra essentiel pour remporter la bataille. »est d'ores et déjà disponible à l'ajout en liste de souhaits sur Steam, Xbox et PlayStation. Cependant, aucune date de sortie n'a été communiquée, si ce n'est un vague 2026.