La sortie de Hell Let Loose: Vietnam est repoussée à la fin de l'été

Les joueurs impatients de plonger dans l'enfer de la jungle devront patienter encore un peu. Team17 et Expression Games viennent d'annoncer le report officiel de Hell Let Loose Vietnam au 13 août, afin de peaufiner l'expérience suite aux récents retours de la bêta ouverte.

L'attente se prolonge pour les amateurs de jeux de tir tactiques et historiques. Alors que la communauté sort tout juste d'un week-end de bêta ouverte particulièrement intense, les équipes de développement de Team17 et Expression Games ont pris une décision difficile mais nécessaire. La sortie de Hell Let Loose: Vietnam est officiellement repoussée au 13 août prochain. Ce délai supplémentaire de quelques semaines vise à garantir un niveau de finition optimal pour ce nouveau chapitre très attendu de la célèbre franchise multijoueur.

Un report motivé par les retours de la communauté

Le week-end dernier, de nombreux joueurs ont pu s'essayer aux combats immersifs et exigeants dans la jungle asiatique grâce à une phase de test grandeur nature. Les développeurs ont scruté avec une immense attention les réactions, les vidéos partagées par les créateurs de contenu et les retours techniques envoyés par les participants. Si l'engouement est bel et bien présent, ces sessions ont également mis en lumière des éléments nécessitant des ajustements majeurs avant la commercialisation.













Dans un communiqué adressé aux joueurs, le studio a tenu à jouer la carte de la transparence absolue concernant ce changement de calendrier inattendu.

En plus de vos retours, nous avons également mené des tests internes intensifs pour les versions PC et consoles de Hell Let Loose: Vietnam et nous avons identifié plusieurs domaines où un temps de développement supplémentaire nous permettra d'offrir une expérience de lancement plus solide.

La sortie est donc décalée d'environ deux mois, passant du 18 juin 2026 au 13 août de la même année.

La promesse d'un lancement à la hauteur des attentes

Dans l'industrie actuelle du jeu vidéo, sortir un titre multijoueur non finalisé peut s'avérer fatal, même pour une licence solidement établie. Conscient de cet enjeu crucial, Expression Games préfère s'accorder un mois de répit plutôt que de risquer de décevoir une base de fans particulièrement exigeante sur le réalisme, la balistique et la fluidité globale des affrontements. Ce délai jusqu'à la mi-août permettra aux ingénieurs de corriger les bugs résiduels, d'optimiser les performances techniques sur l'ensemble des plateformes et d'équilibrer finement le gameplay asymétrique propre à ce conflit historique complexe.

Le studio a tenu à remercier chaleureusement la communauté pour sa patience et son implication constante depuis les toutes premières phases d'alpha fermée. Les développeurs promettent de maintenir une communication active tout au long de ces semaines additionnelles de développement intensif. Le grand rendez-vous est donc désormais fixé au 13 août sur PC, PS5 et Xbox Series.