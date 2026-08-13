Hell Let Loose: Vietnam : Les configurations PC

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 août 2026 à 11h44
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Hell Let Loose: Vietnam.
Hell Let Loose: Vietnam : Les configurations PC

Hell Let Loose: Vietnam arrive sur PC, PS5 et Xbox Series ce 13 août et promet d'offrir aux joueurs des batailles tactiques et immersives, au sein de la forêt vietnamienne, regroupant sur le champ de bataille deux équipes de 50 combattants. Quoi qu'il en soit, le FPS est particulièrement attendu, notamment sur PC.

De fait, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Hell Let Loose: Vietnam.

Configurations PC Hell Let Loose: Vietnam

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Hell Let Loose: Vietnam, sachez qu'elles sont assez hautes et tous les joueurs ne seront pas forcément en mesure de le faire tourner tout en ayant de hautes performances. Côté stockage, il faudra avoir une trentaine de gigas de libres sur son disque.

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Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Hell Let Loose: Vietnam ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation (OS) Windows 10 Windows 11
Processeur (CPU) Intel Core i5-10600K / AMD Ryzen 5 3600X Intel Core i5-12600K / AMD Ryzen 5 7600X
Mémoire (RAM) 16 GB 16 GB
Carte graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600 XT NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6900 XT
DirectX Version 12 Version 12
Stockage requis SSD 30 GB SSD 30 GB

Miniature vidéo

En guise de conclusion rappelons que Hell Let Loose: Vietnam est sorti le 13 août, sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez y jouer, n'hésitez pas également à rejoindre notre groupe Steam, où vous pourrez notamment lire nos avis sur les dernières sorties. Enfin, vous pouvez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes :

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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