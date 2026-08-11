Hell Let Loose: Vietnam : Heure de sortie en France sur PC, PS5 et Xbox Series

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 août 2026 à 12h09
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Hell Let Loose: Vietnam sur PC et consoles en France.
Hell Let Loose: Vietnam : Heure de sortie en France sur PC, PS5 et Xbox Series

Après une bêta il y a quelques jours pour tester les serveurs et voir si Hell Let Loose: Vietnam était prêt à sortir, le grand moment est enfin là. Le FPS arrive ce 13 août sur PC, PS5 et Xbox Series un an après son annonce et après un léger report, dans le but de s'assurer que toutes les versions soient stables. Si vous faites partie de celles et ceux qui l'attendent impatiemment, vous vous questionnez peut-être sur l'heure de lancement. Voici donc à quelle heure sortira Hell Let Loose: Vietnam en France

Heure de sortie de Hell Let Loose: Vietnam en France 

Comme vous le savez probablement déjà, Hell Let Loose: Vietnam est un FPS multijoueur qui réunit jusqu'à 100 joueurs par serveur (50 vs 50), où la tactique prime puisqu'il ne faut pas simplement bien viser. Grâce à différentes informations et notamment celles présentes sur Steam (via SteamDB) et sur le PS Store nous connaissons normalement l'heure de sortie du jeu.  

Ainsi, l'heure de sortie de Hell Let Loose: Vietnam sur PC, PS5 et Xbox Series est fixée à 18h le 13 août. Il faudra donc patienter un petit peu avant de pouvoir se lancer dans l'aventure, et se lancer dans les combats. Notez qu'il s'agit de la même heure quelle que soit la plateforme, ce qui n'est pas toujours le cas.

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Prétéléchargement de Hell Let Loose: Vietnam

Aucune information sur le prétéléchargement n'a été communiquée sur les différents réseaux sociaux. À l'heure actuelle, il ne semble pas possible de prétélécharger Hell Let Loose: Vietnam, que ce soit sur PC, PS5 et Xbox Series. Toutefois, il pourrait être lancé quelques heures avant, notamment sur PlayStation, qui permet très souvent de télécharger des données en amont, dans le but de gagner du temps. 

Miniature vidéo

Rendez-vous le 13 août 2026 donc, pour découvrir Hell Let Loose: Vietnam, qui doit débarquer sur PC, PS5 et Xbox Series. N'hésitez pas également à rejoindre notre groupe Steam, où vous pourrez notamment lire nos avis sur les dernières sorties. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes :

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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