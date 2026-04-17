Hell Let Loose: Vietnam lance ses tests sur PC

L'enfer vert vous appelle. Team17 et Expression Games viennent d'ouvrir les inscriptions pour les sessions de test sur PC de Hell Let Loose Vietnam. Ce nouveau chapitre promet des batailles immersives à grande échelle au cœur de la jungle.
L'attente touche à sa fin pour les amateurs de jeux de tir tactiques et historiques. À l'occasion du récent événement Galaxies Showcase, l'éditeur Team17 et le studio de développement Expression Games ont frappé un grand coup en dévoilant une toute nouvelle bande-annonce pour Hell Let Loose: Vietnam
. Mais la véritable surprise réside dans l'ouverture immédiate des inscriptions pour les premières phases d'essai sur PC
. Les joueurs désireux de plonger dans l'enfer de la guerre du Vietnam peuvent dès à présent se manifester pour espérer participer à ces affrontements massifs.
Une plongée brutale dans la jungle vietnamienne
Le conflit vietnamien offre un cadre radicalement différent des champs de bataille européens de la Seconde Guerre mondiale explorés précédemment par la franchise. La nouvelle vidéo de présentation met en lumière des environnements étouffants, où la jungle dense dicte sa propre loi. Les affrontements rapprochés s'annoncent particulièrement intenses, exigeant une vigilance de tous les instants. Les développeurs promettent une reconstitution d'une fidélité inégalée, s'appuyant sur des lieux réels ayant marqué cette période sombre de l'histoire
.
Les joueurs évolueront sur six vastes cartes distinctes, chacune bénéficiant de conditions météorologiques changeantes et de reliefs accidentés. Le cœur de l'expérience reste fidèle à l'ADN de la série avec des batailles titanesques opposant cinquante joueurs contre cinquante
. Ici, la coopération et la stratégie d'escouade priment sur les actions héroïques solitaires. Un joueur isolé dans cette jungle hostile n'aura que très peu de chances de survie face à une équipe bien coordonnée.
Des mécaniques de jeu asymétriques et inédites
La grande force de ce nouveau volet réside dans l'asymétrie des forces en présence. Les troupes américaines pourront compter sur une puissance de feu aérienne dévastatrice. Les hélicoptères, emblèmes de ce conflit, seront pleinement opérationnels pour fournir un appui feu crucial ou larguer du ravitaillement aux troupes au sol. Une dimension verticale qui risque de bouleverser les habitudes des vétérans de la licence.
Face à cette suprématie aérienne, les forces nord-vietnamiennes disposeront d'atouts tactiques redoutables. Elles auront la capacité de construire de vastes réseaux de tunnels complexes. Cette mécanique permettra d'organiser des embuscades mortelles et de frapper l'ennemi par surprise là où il s'y attend le moins. La guerre psychologique sera donc omniprésente dans chaque partie
.
Si vous avez hâte de découvrir ce Hell Let Loose: Vietnam, les tests sont d'ores et déjà ouverts sur PC
. Vous pouvez vous inscrire via le site officiel
. Notons que cela ne vous garantira pas l'accès, bien évidemment. Vous pouvez, en attendant, l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam, Xbox et PlayStation. Cependant, aucune date de sortie n'a été communiquée, si ce n'est un vague 2026.
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