Hell Let Loose: Vietnam lance ses tests sur PC

Hell Let Loose: Vietnam débarque en juin avec une bêta imminente

Le mystère est enfin levé. Team17 et Expression Games ont annoncé la date de sortie très attendue de Hell Let Loose: Vietnam. Préparez-vous à plonger dans l'enfer de la jungle dès le mois de juin, avec une phase de bêta ouverte sur PC qui approche à grands pas.