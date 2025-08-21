Hell Let Loose: Vietnam dévoile son champ de bataille avec hélicoptères, tunnels et guerres 50v50

Team17 et Expression Games lèvent le voile sur Hell Let Loose: Vietnam, un nouvel opus de la série tactique qui transporte les joueurs au cœur du conflit vietnamien avec des batailles 50 contre 50 et des véhicules inédits.
Hell Let Loose, le FPS tactique multijoueur acclamé pour son réalisme durant la Seconde Guerre mondiale, change d'époque et s'aventure dans un théâtre rarement exploré par le jeu vidéo : la guerre du Vietnam
. Présenté en exclusivité lors du Future Games Show, Hell Let Loose: Vietnam
promet une expérience intense où la coopération est la clé, avec un système de jeu qui pousse à la coordination entre escouades.
Un champ de bataille à 100 joueurs
Le cœur de l'expérience reste fidèle à la formule avec des affrontements à 50 contre 50
sur des cartes vastes et détaillées, où la communication vocale et la stratégie collective font la différence. L'objectif n'est pas de jouer les héros solitaires, mais de s'imposer grâce à la synergie entre infanterie, blindés, artillerie et désormais unités aériennes et navales.
Les développeurs insistent sur leur volonté d'offrir une immersion authentique et historiquement sensible
, couvrant la période 1965-1973, tout en conservant les mécaniques qui ont fait le succès du premier volet. Cela pourrait d'ailleurs parler aux amoureux de la franchise Battlefield.
Les nouveautés phares de Hell Let Loose: Vietnam
Des hélicoptères au cœur des combats
L'une des grandes innovations de ce nouvel épisode est l'intégration d'unités aériennes
. Les hélicoptères joueront un rôle crucial : déploiement de troupes dans les zones sensibles, transport de ravitaillement, missions de reconnaissance et appui-feu aérien.
Patrouilles fluviales et guerre navale
Les joueurs pourront également prendre les commandes de bateaux armés
, comme le célèbre PBR utilisé par l'armée américaine. Ces unités permettront de contrôler les voies navigables et d'apporter un appui tactique inédit.
Les tunnels vietcongs
Pour les forces nord-vietnamiennes, un nouvel atout stratégique entre en scène avec la construction de réseaux de tunnels
. Ceux-ci permettront de surprendre l'ennemi, de se déplacer discrètement et de mener des embuscades redoutables.
Six nouvelles cartes et un nouveau cadre
Hell Let Loose: Vietnam proposera six cartes inédites
, avec des terrains variés allant de jungles denses à des zones fluviales. Cette diversité promet des affrontements imprévisibles où la topographie deviendra une arme à part entière.
Un successeur spirituel à Battlefield Vietnam ?
Alors qu'Electronic Arts n'a pas donné suite à son propre Battlefield Vietnam sorti en 2004, Hell Let Loose: Vietnam semble vouloir occuper cet espace laissé vacant
. Plus réaliste et tactique que son aîné, il vise les amateurs de simulation militaire tout en restant plus accessible que Squad. Entre immersion historique, gameplay collectif et nouveautés ambitieuses, Hell Let Loose: Vietnam pourrait bien s'imposer comme la référence des shooters réalistes sur le conflit vietnamien
.
Le jeu est déjà disponible en wishlist sur PC, PS5 et Xbox Series.
Sa sortie est prévue en 2026, cette fois sans phase d'accès anticipé, contrairement au premier Hell Let Loose. Pendant ce temps, Team17 a confirmé que le jeu original continuera de recevoir du contenu et du support afin de maintenir la communauté active jusqu'au lancement de ce nouvel épisode.
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Magnifique