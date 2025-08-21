Hell Let Loose: Vietnam dévoile son champ de bataille avec hélicoptères, tunnels et guerres 50v50

Team17 et Expression Games lèvent le voile sur Hell Let Loose: Vietnam, un nouvel opus de la série tactique qui transporte les joueurs au cœur du conflit vietnamien avec des batailles 50 contre 50 et des véhicules inédits.

Un champ de bataille à 100 joueurs













Les nouveautés phares de Hell Let Loose: Vietnam

Des hélicoptères au cœur des combats

Patrouilles fluviales et guerre navale

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Les tunnels vietcongs

Six nouvelles cartes et un nouveau cadre

Un successeur spirituel à Battlefield Vietnam ?

Hell Let Loose, le FPS tactique multijoueur acclamé pour son réalisme durant la Seconde Guerre mondiale, change d'époque et s'aventure dans un théâtre rarement exploré par le jeu vidéo :. Présenté en exclusivité lors du Future Games Show,promet une expérience intense où la coopération est la clé, avec un système de jeu qui pousse à la coordination entre escouades.Le cœur de l'expérience reste fidèle à la formule avecsur des cartes vastes et détaillées, où la communication vocale et la stratégie collective font la différence. L'objectif n'est pas de jouer les héros solitaires, mais de s'imposer grâce à la synergie entre infanterie, blindés, artillerie et désormais unités aériennes et navales.Les développeurs insistent sur leur volonté d'offrir une immersion, couvrant la période 1965-1973, tout en conservant les mécaniques qui ont fait le succès du premier volet. Cela pourrait d'ailleurs parler aux amoureux de la franchise Battlefield.L'une des grandes innovations de ce nouvel épisode est l'intégration d'. Les hélicoptères joueront un rôle crucial : déploiement de troupes dans les zones sensibles, transport de ravitaillement, missions de reconnaissance et appui-feu aérien.Les joueurs pourront également prendre les commandes de, comme le célèbre PBR utilisé par l'armée américaine. Ces unités permettront de contrôler les voies navigables et d'apporter un appui tactique inédit.Pour les forces nord-vietnamiennes, un nouvel atout stratégique entre en scène avec la construction de. Ceux-ci permettront de surprendre l'ennemi, de se déplacer discrètement et de mener des embuscades redoutables., avec des terrains variés allant de jungles denses à des zones fluviales. Cette diversité promet des affrontements imprévisibles où la topographie deviendra une arme à part entière.Alors qu'Electronic Arts n'a pas donné suite à son propre Battlefield Vietnam sorti en 2004,. Plus réaliste et tactique que son aîné, il vise les amateurs de simulation militaire tout en restant plus accessible que Squad. Entre immersion historique, gameplay collectif et nouveautés ambitieuses,Le jeu est déjà disponible en wishlist surSa sortie est prévue en 2026, cette fois sans phase d'accès anticipé, contrairement au premier Hell Let Loose. Pendant ce temps, Team17 a confirmé que le jeu original continuera de recevoir du contenu et du support afin de maintenir la communauté active jusqu'au lancement de ce nouvel épisode.