Hearthstone : Tentez d'obtenir gratuitement le dos de carte de décembre 2024

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 02 décembre 2024 à 15h43
Pour personnaliser votre deck sans dépenser un centime, lancez-vous dans la quête du dos de carte du mois d'Hearthstone, avec un thème légèrement givré, fin d'année oblige.
Hearthstone : Tentez d'obtenir gratuitement le dos de carte de décembre 2024
Dans Hearthstone, les joueurs peuvent imaginer leur deck idéal en combinant 30 cartes de leur choix parmi une vaste sélection. Mais comme les joueurs physiques, ils peuvent également personnaliser l'arrière de leurs cartes avec un motif inédit. Ce détail n'est pas obligatoire, car il est parfaitement possible de jouer en utilisant seulement le dos de carte de base. Néanmoins, il ajoute de la fantaisie aux parties. Pour en obtenir, le moyen le plus simple est de jouer à des parties classées. 

Hearthstone sous le signe du froid et de la mécanique Gnome

Chaque mois dans Hearthstone, le classement des joueurs en partie classée est réinitialisé. Si certains participent pour atteindre les sommets, d'autres tentent leurs chances pour le plaisir ou en vue de tester leurs dernières créations. Les développeurs incitent également à participer en offrant à chaque joueur ayant obtenu 5 victoires via ce mode de jeu un dos de carte exclusif. Il peut être obtenu aussi bien via le mode Standard que via le mode Libre. 

Le dos de carte du mois met à l'honneur une saison comme le printemps, une célébration comme la Sanssaint, un thème comme les bonbons, ou encore un élément emblématique tiré de l'univers de Warcraft. Pour le mois de décembre 2024, les développeurs d'Hearthstone ont choisi de combiner deux thèmes : l'hiver et Gnomeragan.

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Sur ce dos de carte, il est possible de voir les éléments mécaniques, chers aux ingénieurs Gnomes et incontournables dans la capitale de ces créateurs à l'imagination sans limite. Mais ces rouages sont exposés au froid de décembre. Certaines parties sont donc couvertes de stalactites, comme un clin d'œil au mois en cours. Vous pouvez tenter d'obtenir le dos de carte dès à présent, et ce jusqu'au 31 décembre 2024 à 23h59. Une fois l'objectif validé, le dos de carte sera ajouté à votre collection, et vous pourrez l'appliquer à vos decks.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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