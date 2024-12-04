Hearthstone : La saison 9 du mode Champs de bataille a commencé

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 04 décembre 2024 à 17h08
Pour sa 9e saison, le chaotique mode Champs de bataille d'Hearthstone met à l'honneur l'esprit des fêtes de fin d'année, mais aussi un petit voyage dans le futur.
Hearthstone : La saison 9 du mode Champs de bataille a commencé
Très apprécié des joueurs d'Hearthstone, le mode Champs de bataille permet d'affronter 7 autres joueurs au cours de matchs successifs jusqu'à être le dernier survivant en lice. Entre deux affrontements, vous visitez la taverne où vous pouvez acheter de nouvelles créatures, faire évoluer celles déjà sur le plateau ou augmenter votre niveau pour accéder à des serviteurs plus puissants. 

Comme les parties classées, le mode Champs de bataille fonctionne lui aussi sur un système de saison. Et le 3 décembre dernier, Hearthstone a accueilli la 9e saison de ce joyeux chaos, proposant au passage quelques nouveautés excitantes pour les clients de la Taverne. 

De nouveaux héros, des jetons et un passe de combat+ ajoutés à ce mode d'Hearthstone

La première nouveauté notable est l'arrivée de 3 héros supplémentaires que vous pouvez incarner au cours de la partie. Désormais, il sera possible de profiter des talents du long-voyant Nobundo, de l'exarque Othaar et du maître cloneur Zerek. Leurs capacités vous permettront d'obtenir une copie du dernier sort lancé, d'invoquer une copie exacte d'un serviteur allié ou de réduire d'une pièce d'or le coût du prochain sort acheté à la Taverne.

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En plus de ces nouveaux héros, la saison 9 du mode Champs de bataille ajoute 70 serviteurs et 12 sorts à la liste des cartes que vous pouvez acheter pendant chaque partie. Mais une autre nouveauté va chambouler le déroulé des parties, notamment dans les premiers tours : le plafond de dégâts. Pour éviter des dommages trop importants et une élimination précipitée, il ne sera désormais possible d'infliger que 5 points de dégâts sur les 3 premiers tours. Puis le plafond passera à 10 au tour 4 et à 15 au tour 8.

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Pour offrir aux joueurs plus de chances d'incarner leur héros préféré, Hearthstone introduit désormais un système permettant de réinitialiser les choix de héros. Vous pourrez profiter de cette option en échange d'un jeton de champ de bataille. Enfin, le ticket saisonnier a été mis à jour, ainsi que sa version Premium, le ticket saisonnier+. En atteignant ses différents paliers, obtenez des jetons de champ de bataille, des émotes inédites, des modèles héroïques et bien plus encore.

Cependant, ces passes de combat sont payants : comptez 14,99 euros ou 1 500 pierres runiques pour la version classique et 19,99 euros ou 2 000 pierres runiques pour le ticket saisonnier+.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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