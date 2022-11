Have a Nice Death : Une nouvelle mise à jour, apportant du contenu, prévue pour cet hiver

Have a Nice Death accueillera prochainement de nouveaux contenus

Here's what's coming next for Have a Nice Death! Another content update this winter and our 1.0 launch on #Switch & #Steam in March. Look forward to a briefcase full of player-requested features in our Executive Decisions Update! ☕💀 pic.twitter.com/UnHrPAPqsU — Have a Nice Death (@JoinDeathInc) November 15, 2022

Depuis le lancement officiel d'en accès anticipé sur PC, les développeurs de chez Magic Design Studios travaillent sur leur roguelite afin de déployer des mises à jour correctives et d'autres apportant de nouveaux éléments. D'ailleurs, à l'approche de la sortie de la version 1.0 et du portage Nintendo Switch , le studio a prévu unpour cetEn effet, Magic Design Studios a récemment mis à jour la roadmap d'Have a Nice Death. Ainsi, nous apprenons que la prochaine mise jour, nommée à l'heure actuelle « Executive Decisions » (titre provisoire), introduira de, notamment la « meta-progression » qui ajoutera un système nous permettant de déverrouiller des « avantages » au cours d'une run.Par ailleurs, celle-ci ajoutera: facile pour les débutants et « Breakdown level » pour les joueurs ayant déjà parcouru le titre. Finalement, d'après les informations partagées par les développeurs, ce nouveau patch apportera unequi nous laissera choisir une version de l'arme Scythe en début de partie. Depour ladite arme seront également introduites, à ce moment-là.Pour le moment, aucune date de sortie n'a été annoncée. Cette nouvelle mise à jour doit arriver dans les prochains mois, et donc avant la sortie du portage Switch et de la version 1.0. Évidemment, dès que nous en saurons plus, à ce sujet, nous vous tiendrons au courant.Have a Nice Death est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, et plus précisément sur la plateforme Steam. Le jeu arrive le 22 mars 2023 sur Nintendo Switch. Si vous désirez en savoir plus au sujet du titre, sachez que notre preview est disponible.