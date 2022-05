Have a Nice Death : Quand sort la version 1.0 ?

Have a Nice Death, une date de sortie pour la version 1.0 ?

Actuellement disponible en accès anticipé, et ce depuis le 8 mars dernier, sur PC,a déjà su se faire une belle place dans le cœur des joueurs et des joueuses. Si les développeurs de Magic Design Studios profitent actuellement de cette version en accès anticipé pour corriger les problèmes techniques rencontrés ou pour peaufiner leur titre en ajoutant divers contenus, de nombreux joueurs se demandentAu moment où nous écrivons ces lignes,. En effet, les développeurs ont choisi le modèle de l'accès anticipé afin d'avoir du temps pour agrémenter de diverses manières leur titre. Se basant sur les différents feedbacks des joueurs et des testeurs de la presse spécialisée, leur priorité est, pour le moment, d'améliorer l'expérience de jeu et d'apporter régulièrement de nouveaux contenus.D'après les propos des développeurs de chez Magic Design Studios,. En effet, ils ont écrit sur la page Steam du jeu : « À l'heure actuelle, nous visons une durée d'environ un an pour l'accès anticipé. Cela ne signifie pas que le jeu ne sera plus mis à jour après le lancement, mais nous pensons que c'est le temps qui nous sera nécessaire pour achever Have a Nice Death ».Par ailleurs, le studio en a profité pour donner plus de précisions quant à ce que nous pouvons attendre de la version 1.0 de: « La version 1.0 de Have a Nice Death proposera la totalité du contenu et des fonctionnalités, avec une conclusion de l'intrigue, l'ensemble des éléments de gameplay et des composantes supplémentaires : des modes de difficulté, des options d'accessibilité, un nouvel arbre de malédictions spécifique, de nouvelles malédictions, de nouveaux environnements, de nouveaux ennemis (boss et mini-boss) et de nouvelles armes ».Si vous êtes intéressés par, sachez qu' une preview , comportant toutes nos premières impressions sur le soft, est disponible dans nos colonnes. De plus, vous pouvez découvrir la bande-annonce officielle d'Have a Nice Death, ci-dessous.