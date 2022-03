Preview d'Have a Nice Death : Un roguelite au grand potentiel

La Mort n'a pas dit son dernier mot



Quand Hades et Dead Cells se rencontrent



Une ambiance mortelle



En bref

Une faux. Une cape noire. Une tête de squelette. Oui, c'est bien de la Mort dont nous parlons avec Have a Nice Death (mais vous l'aurez probablement déjà compris à la lecture du nom du jeu). Dans le titre de Magic Design Studios, actuellement disponible en accès anticipé,. Or, Death est au bord du burnout, pour différentes raisons. De ce fait, nous sommes un antagoniste et nous nous retrouvons dans une atmosphère morbide, et pourtant très fun. Ce n'est pas sans rappeler un roguelite récompensé de nombreuses fois, ces deux dernières années, n'est-ce pas ?L'objectif d'Have a Nice Death et du PDG est relativement simple : il doit remettre les choses en ordre puisque les employés de Death Inc. ont décidé de prendre du bon temps et de ne plus endosser leurs responsabilités. Ces derniers semblent ennuyés par l'aspect très bureaucratique de leur travail. En d'autres termes, Death et le joueur se doivent de leur passer un savon afin que ces derniers reprennent leur travail. Pour cela, il faudra les battre. Résumé en quelques lignes,. Toute l'aventure étant bourrée d'humour et de sarcasmes, nous avons esquissé plusieurs sourires durant nos sessions.D'ailleurs, tous les personnages ont le droit à leur histoire et caractère. Parfois, ils sont assez loufoques, mais dans tous les cas ils sont tous très fun. Notons qu'il est possible de connaître leur passé et les événements qui ont conduit à leur mort grâce au Guide de l'employé, disponible dans le menu in-game. Cela permet d'apporter du lore, et surtout de la profondeur au titre. Nous avons apprécié.Comme beaucoup d'autres jeux avant lui,Rien que dans les premières minutes de jeu, nous pouvons ressentir l'influence du roguelite de Supergiant Games, Hades. Par exemple, Hades dispose d'une narration se dévoilant progressivement, au gré des événements et actions des joueurs. C'est un peu la même idée, ici : après avoir essuyé un échec, dit « burnout », il est possible de discuter avec l'assistante du PDG. Cette dernière fait alors une remarque quant à un élément du lore et de notre défaite. C'est un peu la même chose dans Hades, avec Hypnos. Nous avons trouvé cela à propos mais tout de même mieux réalisé dans le titre de Supergiant Games, pour être tout à fait franc.Et si vous vous demandiez quel type d'expérience vous attend avec Have a Nice Death,. Il dispose de tous les éléments attenants au genre : un système procédural générant de façon aléatoire les niveaux, des parcours ponctués par des mini-boss et boss, un retour au départ en cas d'échec. La mort conditionnant ainsi la perte de toutes les ressources et de la progression générale. De ce fait, dans Have a Nice Death, nous devons parcourir 4 mondes différents (un cinquième doit être ajouté dans la mise à jour d'avril 2022). À chaque fois, dans un monde, nous devons faire un choix entre 3 salles diverses lorsque nous arrivons au bout d'un parcours. Vous aurez, par exemple, la possibilité de vous rendre au magasin, au local technique ou bien à un dépôt de Soulary (monnaie du jeu), dans un bureau abritant un mini-boss, un étage hasardeux, et bien d'autres salles.Au cours d'une run, nous avons la possibilité de débloquer des sorts, générés de façon aléatoire, attribuables aux touches Y/B sur manette Xbox ou bien Triangle/Rond pour controller PlayStation. Ils sont assez divers,. Par exemple, il est possible de trouver un sort envoyant un marteau, qui, à l'impact, générera des rochers retombant sur les ennemis. Il y a également la possibilité de faire pleuvoir des météorites sur les opposants, etc. En revanche, la touche X/Carré est toujours affiliée à la Faux. Bien que celle-ci puisse être améliorée, c'est dommage de ne pas avoir accès à plus d'armes. Par ailleurs, durant l'aventure, nous pouvons également débloquer des bonus liés aux attaques, à la santé ou au mana. Certains de ces bonus, attribués par Monsieur A. Dumollard, comportent certaines malédictions, et donc debuff.D'un autre côté, si Have a Nice Death s'alimente du mastodonte Hades, il n'en oublie pas Dead Cells. Nous retrouvons, notamment, l'idée de déplacements très frénétiques, grâce au saut et au dash. D'ailleurs, en dashant, Death ne peut pas subir de dégâts, tout comme dans Hollow Knight, par exemple. Dans la même idée, après chaque burnout, nous nous retrouvons dans le bureau du PDG. En repartant à l'aventure, nous pouvons voir une salle indiquant tous les sorts sélectionnés dans les runs précédentes. Cela vous rappelle quelque chose, non ?Ainsi,. Disposant de très bonnes bases de gameplay,En ce qui concerne la difficulté, nous avons remarqué qu'elle était assez accrue au lancement du jeu en accès anticipé. En effet, nous ne pouvions trouver que très peu d'objets de soin, dans les niveaux. Cet aspect a été corrigé, après plusieurs jours, via des patchs correctifs. Ainsi,Malgré tout, Have a Nice Death n'est pas encore parfait : nous noterons une certaine approximation dans les explications concernant les armes et les améliorations de celles-ci. Par ailleurs, l'exploration ne récompense pas forcément les joueurs et les joueuses, alors que le titre mériterait de proposer des secrets et plus d'items à récupérer. Nous aurions aimé avoir plus d'endroits et recoins à découvrir, au sein d'un même niveau.. L'accès anticipé étant là pour cela, nous ne doutons pas que les développeurs fournissent et fourniront un suivi très régulier et qualitatif pour leur titre.: la direction artistique est plaisante à souhait. Le titre arbore une chromatique bien particulière, versant dans des nuances de gris mélangés à un vert émeraude. Nous notons également quelques touches de rouge, par-ci, par-là. D'ailleurs, rappelons que l'univers, comprenant aussi bien les personnages, les niveaux et les décors, sont issus de dessins faits main. C'est ainsi que nous retrouvons un aspect très bande dessinée ou comics.. Et, oui, c'est un compliment ! Chapeau bas pour ça, Magic Design Studios. Les animations sont travaillées avec une grande minutie et sont très fluides.. Versant constamment dans l'humour et un aspect très décalé, nous rencontrons des PNJ très fun : l'assistante Pump Quinn possède bien évidemment une citrouille à la place de la tête, contrairement à Monsieur A. Dumollard qui est un cercueil vivant attribuant les bonus et malédictions. Oui, vous avez bien lu. D'un autre côté, la secrétaire de Death Inc. se plaint souvent de problèmes de stress, comme cela peut être le cas dans notre réalité.Nous avons trouvé la bande originale un peu moins convaincante, en l'état actuel. Elle propose des séquences mélodieuses et rythmées amplement satisfaisantes, mais n'est pas mémorable à nos yeux et oreilles. Après, c'est vrai, qu'il est difficile de passer après les incontournables compositions de Darren Korb, directeur audio de Supergiant Games. Avec Have a Nice Death, nous sentons que les développeurs peuvent aller un peu plus loin en matière de fond sonore et bruitages, s'ils prennent un peu plus de risques. Plus de peps ne serait pas de refus. Mais là encore, l'Early Access leur permettra certainement de rectifier le tir.Finalement, un point sur l'aspect technique :. De notre côté, nous possédons une tour disposant d'une 3070, de 16 Go de RAM et d'un processeur AMD Ryzen 7, pour faire court. Durant nos sessions, nous n'avons été victime d'aucune baisse de framerate, d'aliasing ou de popping. Là-dessus, le travail des développeurs est quasi irréprochable. En revanche, évidemment, dès sa sortie en Early Access, les joueurs et les joueuses ont rencontré des bugs. Ils ont été corrigés et continuent à l'être, via différentes mises à jour. En ce qui nous concerne, nous n'en avons pas vu. Nous avons juste trouvé que l'input pour activer la furie de Death (son ultime) était parfois approximatif, au sens où cela ne se lançait pas alors que les touches adéquates étaient bien enfoncées.Dans l'ensemble, Have a Nice Death a presque tout pour devenir un grand dans le monde des roguelike. Son univers si particulier est très plaisant à découvrir et à traverser. La construction des personnages est plutôt intéressante, et ne manque jamais de nous faire esquisser un petit sourire. La direction artistique est époustouflante et la palette de couleurs utilisée est tout à fait à propos. En revanche, le soft manque d'un peu plus de punch, de façon générale, ce qui pourrait être apporté grâce à une bande originale encore plus dynamique et mémorable. Par ailleurs, nous espérons que le titre s'alimentera de différents contenus et parviendra à avoir plus de profondeur par la suite. L'ajout de quelques coins et recoins au sein d'un même niveau, ou même de secrets à découvrir, ne serait pas de refus.Disponible en accès anticipé, Have a Nice Death profite actuellement d'un suivi très régulier de la part des développeurs de Magic Design Studios. Il y a fort à parier que leur titre s'améliorera au fil des semaines et des mois, avant sa sortie en version 1.0. En tout cas, ils sont sur la bonne voie.