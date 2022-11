Have a Nice Death : Un portage sur Switch prévu pour 2023

Have a Nice Death s'offre un portage sur Switch

Le roguelite de Magic Design Studios et Gearbox Publishing,, est sorti en accès anticipé sur PC au début du mois de mars 2022. Depuis, les développeurs déploient régulièrement des mises à jour, apportant des correctifs et des nouveautés. Cette fois-ci, le titre est de nouveau au cœur de l'actualité, mais pour tout autre chose.En effet, durant le Nintendo Indie World du 9 novembre 2022, nous avons appris qu'. D'ailleurs,de cette version est fixée au. Pour l'occasion, un court trailer a été partagé.Pour rappel, Have a Nice Death nous invite à incarner Death, le PDG de Death Incorporated, une entreprise qui est spécialisée dans le traitement des âmes. Ce dernier se doit de remettre les choses en ordre puisque les différents employés de la société ont décidé de ne plus endosser leurs responsabilités. Ainsi, nous sommes amenés à parcourir différents niveaux ainsi qu'à affronter de nombreux ennemis et boss.Have a Nice Death est actuellement disponible en accès anticipé sur PC, et plus précisément sur la plateforme Steam. Le jeu arrive le 22 mars 2023 sur Nintendo Switch. Si vous désirez en savoir plus au sujet du titre, sachez que notre preview du jeu est disponible.