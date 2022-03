Have a Nice Death sortira-t-il sur consoles (PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series, Nintendo Switch) ?

Have a Nice Death sortira-t-il sur consoles PlayStation, Xbox et Nintendo ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Actuellement disponible en Early Access, et ce depuis le 8 mars dernier, sur PC, Have a Nice Death a déjà su se faire une belle place dans le cœur des joueurs et des joueuses. Si les développeurs de Magic Design Studios profitent actuellement de cette version en accès anticipé pour corriger les problèmes techniques rencontrés ou pour peaufiner leur titre en ajoutant divers contenus, de nombreux joueurs se demandent siAu moment où nous écrivons ces lignes,. En effet, les développeurs ont choisi le modèle de l'Early Access afin d'avoir du temps pour agrémenter de diverses manières leur titre Have a Nice Death. Se basant sur les différents feedbacks des joueurs et des testeurs de la presse spécialisée, leur priorité n'est actuellement pas liée au portage sur d'autres plateformes de jeu, mais plutôt à l'amélioration de l'expérience.En revanche, si cette question de portage n'est, pour le moment, pas d'actualité, le titre pourrait tout de même arriver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et/ou sur Nintendo Switch, dans un futur plus ou moins lointain.Et cela pourrait arriver dans les prochains mois. Par le passé, nous avons déjà vu plusieurs jeux de ce type débarquer sur consoles. Nous pensons notamment au très fameuxde Supergiant Games ou encore à Curse of the Dead Gods.Au moment où nous écrivons ces lignes,. Afin de savoir si oui ou non le roguelite 2D de Magic Design Studios sera porté sur les autres plateformes, il faudra attendre une communication de leur part, à ce sujet.