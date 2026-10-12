Haunted Chocolatier est décrit comme un RPG d'action par Eric Barone

Haunted Chocolatier sera différent de Stardew Valley car il s'agit davantage d'un « RPG d'action », d'après son créateur.

Comme vous le savez probablement déjà, le développement du prochain jeu d'Eric Barone (alias ConcernedApe), Haunted Chocolatier, continue. Annoncé pour la première fois en 2021, le nouveau titre de ConcernedApe profite assez régulièrement de nouvelles informations. D'ailleurs, il y a peu de temps, Eric Barone a précisé qu'Haunted Chocolatier est un RPG d'action.

Haunted Chocolatier est défini comme un RPG d'action

C'est durant une récente interview avec les journalistes de GQ qu'Eric Barone a dit quelques mots au sujet de son prochain jeu, qui est très attendu par la communauté. Lors de cet échange, le développeur a tenu à préciser qu'Haunted Chocolatier est plutôt un RPG d'action, tout en restant « un jeu de ville » :

C'est toujours ce que j'appelle un jeu de ville, mais c'est davantage un RPG d'action : l'accent est davantage mis sur l'aventure, la recherche d'équipement et le fait de devenir plus puissant. Il y a des monstres, il y a des combats de boss. C'est destiné aux joueurs de Stardew Valley qui s'aventurent dans les mines. C'est ce que je fais, honnêtement.

Dès lors, Haunted Chocolatier s'affranchira un tantinet de son aîné en proposant une expérience axée sur l'aventure. À ce propos, Eric Barone a également indiqué que le titre prend place dans un univers plus « métaphysique », mais aucun détail complémentaire n'a été communiqué. Haunted Chocolatier reste donc assez mystérieux à ce stade.

10 years after Stardew Valley reinvented “cosy gaming” all by himself, creator Eric Barone tells GQ about the pressures of making its long-awaited follow-up, Haunted Chocolatier https://t.co/5lnT2SSTqB — British GQ (@BritishGQ) October 12, 2026

Nul doute que nous en saurons plus en temps et en heure. Pour autant, il va très certainement falloir patienter encore un peu avant de pouvoir découvrir Haunted Chocolatier, manette en main, d'autant plus qu'Eric Barone souhaite que tout soit « parfait ».

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Rappelons, pour conclure, qu'Haunted Chocolatier ne dispose pas encore de date de sortie précise.