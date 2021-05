Valve devrait prochainement proposer ses jeux sur consoles

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis quelques mois, le futur de Valve semble se dessiner, avec plusieurs productions en cours de développement. En début d'année, Gabe Newell en personne annonçait que divers jeux développés par Valve allaient prochainement être annoncés , sans nous en dire plus sur ces productions. Plus récemment, des rumeurs ont évoqué que certains de ces projets étaient liés à la licence Half-Life , revenu avec brio sur le devant de la scène en 2020 avec Alyx . Certains de ces jeux en développement pourraient bien sortir sur consoles.En effet,Lors d'un échange entre le patron de la société et des étudiants visible ci-dessous (via Reddit ), l'une des questions était « Est-ce que Steam va proposer ses jeux sur consoles ? », ce à quoi il a simplement répondu « Vous aurez une meilleure idée de ça en fin d'année » suggérant donc qu'une quelconque annonce soit faite d'ici là.Reste à savoir si Valve se contentera de porter quelques-uns de ses jeux déjà sortis, ou si les nouveaux projets débarqueront en même temps sur Steam et consoles. Les dernières productions de Valves ne s'étant pas rendues disponibles sur Xbox One et PS4, certains pourraient se réjouir d'une telle annonce.