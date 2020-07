Les équipes de Valve aimeraient bien continuer à travailler sur l'univers de Half-Life, sur une autre plateforme que la VR.

Suite à la sortie de Half-Life: Alyx en mars 2020, l'univers de la licence est revenu sur le devant de la scène, avec des critiques plutôt positives, même si son exclusivité à la réalité virtuelle n'a pas plu à tous les joueurs. Cependant, suite à la publication du documentaire réalisé par Geoff Keighley, nommé Half-Life: Alyx - Final Hours et disponible sur Steam , nous avons appris, en plus des cinq projets abandonnés dont Half-Life 3, Left 4 Dead 3 et un RPG , que les employés de Valve ne ferment pas la porte pour poursuivre la licence.Comme le rapporte PC Gamer , Geoff Keighley explique qu'en interne,. Ce dernier précisant même que les membres de l'équipe « espèrent que le prochain grand projet sera un jeu Half-Life de grande échelle » tout en étant destiné aux « plateformes de jeu traditionnelles », entendez donc les ordinateurs et les consoles de salon.Cependant, malgré cette envie certaine en privé,. Dans tous les cas, le studio ne devrait pas rester sans rien faire ces prochains mois, comme l'affirme Tejeev Kohli, concepteur et programmeur pour Valve, en indiquant que « passer d'Alyx à une nouvelle chose, qui sera encore plus grande, est assez excitant ».