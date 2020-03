Half-Life: Alyx : Trois vidéos de gameplay partagées

À quelques jours de la sortie d'Half-Life: Alyx, Valve a partagé trois nouvelles vidéos, lesquelles permettent de nous familiariser avec le gameplay du titre en réalité virtuelle.

Avec, le troisième opus de la célèbre licence,. Si une bande-annonce avait été partagée lors de son officialisation à la fin du mois de novembre, aucune autre vidéo n'avait été publiée, ce qui faisait que le rendu en jeu était encore assez mystérieux.Pour se faire pardonner,, permettant de découvrir trois zones différentes, et avoir un aperçu du gameplay qui s'annonce, d'ores et déjà, très immersif. La première nous présente brièvement le métro ainsi que ses menaces, et met en avant le système de déplacement via la téléportation, pour proposer un certain confort aux joueurs. La deuxième vidéo propose toujours des phases de combats, tout en montrant un aperçu du système de déplacement normal, sans téléportation. Les joueurs pourront donc choisir la méthode de déplacement, selon leurs envies.Pour ce qui est de la troisième et dernière vidéo, ce sont les combats qui sont présentés, s'annonçant très dynamiques et intenses. Le joueur aura à sa dispositionVous pouvez retrouver ces trois vidéos, pour un total d'environ dix minutes, ci-dessous. Pour rappel,sera exclusivement disponible sur Steam VR, dès le 23 mars prochain.