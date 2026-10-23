Le développement de Half-Life 3 se confirme grâce à une fuite inespérée

Un développeur de Valve a accidentellement prononcé le nom de code HLX lors d'une conférence publique. Cette bourde relance de plus belle les rumeurs autour de Half-Life 3, un titre très attendu par les joueurs du monde entier depuis de nombreuses années, mais toujours pas officialisé par Valve.

Le monde du jeu vidéo retient son souffle après une bourde inattendue survenue lors d'une conférence technique. Un développeur de Valve a mentionné publiquement le nom de code HLX, ravivant instantanément les espoirs de voir enfin arriver le mythique Half-Life 3 sur nos écrans, après des années d'attentes, de fuites et de spéculations.

Une gaffe mémorable lors d'une conférence

La scène s'est déroulée lors de la GameSoundCon, un événement dédié aux professionnels de l'audio dans le jeu vidéo. Mike Morasky, compositeur et designer sonore chez Valve, participait à un panel sur le moteur audio du studio. Alors qu'il répondait à une question technique sur la gestion des voix et le système HDR audio, le développeur a laissé échapper une information capitale.

Deadlock a sa propre version du HDR, HLX a sa propre version, et ainsi de suite.

We have the first mention of HLX by a Valve employee. HLX files today. I'm working as quickly as I can. https://t.co/LhFBNOP1CU — Tyler "Hype Merchant" McVicker (@Tyler_McV) October 22, 2026

Cette simple phrase a immédiatement fait réagir son voisin de table, David Feise. Ce dernier s'est tourné vers lui pour murmurer un sarcastique « bien joué », soulignant l'énorme boulette de son collègue. Pour couronner le tout, à la fin de la présentation, David Feise a ironisé en félicitant Mike Morasky de n'avoir prononcé le mot HLX qu'une seule fois. Il faut dire que le compositeur avait déjà failli commettre la même erreur l'année précédente, réussissant in extremis à transformer le mot en Alyx.

Le mystère HLX enfin percé à jour ?

Pour les joueurs qui ne suivent pas assidûment les fuites de l'industrie, le terme HLX n'est pas inconnu. Il est apparu pour la première fois il y a quelques mois dans les lignes de code d'une mise à jour de Counter-Strike 2. Cette nomenclature rappelle fortement HLVR, le nom de code interne qui avait été utilisé pour le développement de Half-Life: Alyx.

- "good job you only said HLX once" - "I DID?" https://t.co/gb8vxACxIi — ‎Gabe Follower (@gabefollower) October 22, 2026

Depuis cette découverte, la communauté spécule sur la nature de ce projet. S'agit-il du mythique Half-Life 3 ou d'un autre jeu dérivé de la franchise ? Selon certaines sources bien informées, Valve posséderait déjà une version du jeu jouable du début à la fin. Des bruits de couloir suggèrent même que cet opus pourrait marquer la conclusion définitive de la saga, avec une bande-annonce qui serait d'ores et déjà en cours de production.

Un silence toujours pesant du côté de Valve

Malgré cette confirmation officieuse de l'existence du projet HLX, le studio américain maintient son mutisme habituel. L'entreprise dirigée par Gabe Newell est célèbre pour son opacité et sa capacité à annuler des jeux en plein développement. Il est donc tout à fait possible que cette fuite ne débouche sur aucune annonce concrète à court terme.

Néanmoins, la multiplication des indices laisse penser que le retour de la licence est imminent. Entre les données extraites des autres jeux du studio et les lapsus répétés de ses employés, le secret de polichinelle devient de plus en plus lourd à porter pour Valve. Les regards se tournent désormais vers les prochaines grandes cérémonies de l'industrie, dans l'espoir de voir enfin se concrétiser l'une des arlésiennes les plus célèbres de l'histoire du jeu vidéo.