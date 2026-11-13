Half-Life 3 : Une image qui fuite nous montre ce que nous aurions pu avoir il y a 10 ans

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 novembre 2026 à 16h54
Une nouvelle fuite de données révèle des images inédites d'une ancienne version de Half-Life 3. Ces environnements enneigés, découverts plus d'une décennie après leur création, relancent les rumeurs sur le retour tant attendu de la franchise mythique de Valve.
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Half-Life 3 : Une image qui fuite nous montre ce que nous aurions pu avoir il y a 10 ans

La légende de Half-Life 3 continue de fasciner l'industrie du jeu vidéo. Depuis de nombreuses années, le titre de Valve a pris des proportions mythologiques, alimentant d'innombrables rumeurs à chaque événement vidéoludique. Si la plupart de ces bruits de couloir n'ont jamais abouti, les derniers mois ont offert leur lot de révélations crédibles pour le troisième volet de la série dystopique. Cette accélération inattendue est principalement due à une fuite colossale de données sur Steam, pesant près de douze To, qui a permis de déterrer des trésors enfouis depuis plus d'une décennie.

Des environnements grandioses dévoilés sur la toile

half-life3

Bien qu'il soit impossible de savoir quand Valve reconnaîtra officiellement l'existence de Half-Life 3, des internautes ont récemment mis la main sur de nouveaux éléments visuels. Ces ressources proviennent d'une version de développement très ancienne de ce qui devait être à l'origine Half-Life 2 Episode 3.

Bien que plusieurs comptes spécialisés dans l'actualité de la plateforme, à l'image de Gabe Follower, se soient empressés de partager cette trouvaille, l'un des aperçus les plus nets a été publié par l'utilisateur Scolcer sur X (Twitter). Cette image permet aux fans de prendre la mesure de l'échelle impressionnante des environnements qui attendaient les joueurs si cette version de 2013 avait fini par voir le jour.

Une certaine confusion a d'abord régné concernant l'origine exacte de ces ressources. Les joueurs se demandaient si les fichiers appartenaient véritablement à la suite des aventures de Gordon Freeman ou au projet de jeu multijoueur annulé de Valve, baptisé Stars of Blood. La présence d'un vaisseau au design rappelant le Cartel a semé le doute. Toutefois, la communauté a réussi à démêler le vrai du faux. Les concepts de vaisseaux spatiaux proviennent bien de Stars of Blood, tandis que la carte enneigée est presque assurément issue du projet avorté de Half-Life 2 Episode 3.

Une direction artistique fidèle aux promesses initiales

halflife

Comme si les immenses piliers mécaniques caractéristiques de la franchise ne suffisaient pas, la carte arctique correspond parfaitement aux premières esquisses conceptuelles dévoilées il y a des années. Ces illustrations montraient Gordon et Alyx en route vers le pôle pour enquêter sur le Borealis, un navire de recherche délabré aux propriétés mystérieuses.

La découverte de ces cartes enneigées confirme les immenses ambitions narratives et visuelles que Valve nourrissait pour la conclusion de l'arc de Gordon Freeman.

Même si nous ne verrons probablement jamais cette itération précise se concrétiser, cela ne signifie pas que la licence est définitivement enterrée. De multiples bruits de couloir, renforcés par une fuite récente impliquant un employé du studio, laissent entendre qu'une forme de suite est actuellement en développement sous le nom de code Half-Life X.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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