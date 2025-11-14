Half-Life 3 : La rumeur renaît après l'apparition d'un mystérieux jeu non annoncé chez Valve

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 novembre 2025 à 11h57
Entre une fuite sur Steam et un nouveau teasing interne, les fans croient plus que jamais au retour de Gordon Freeman. Half-Life 3 pourrait-il enfin être révélé après près de vingt ans d'attente ?
Half-Life 3 : La rumeur renaît après l'apparition d'un mystérieux jeu non annoncé chez Valve
La légende de Half-Life 3 n'a jamais cessé d'enflammer les discussions, mais cette fois, les indices semblent plus tangibles que jamais. Entre un jeu non annoncé apparu dans la liste officielle des sorties à venir de Valve et un teasing laissé par un développeur de la firme, la communauté reprend espoir, encore une fois.

Un cinquième projet mystérieux sur la page Steam de Valve

En se rendant sur la page officielle de Valve sur Steam, un détail intrigue les plus observateurs. Dans la section « Prochaines sorties », quatre produits sont listés : Deadlock, le nouveau Steam Controller, le Steam Frame et la Steam Machine. Pourtant, dans le menu latéral, l'onglet « Tous » affiche le chiffre 5.

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Une anomalie qui n'est sans doute pas anodine. Les fans y voient la preuve que Valve cache un cinquième projet encore non révélé, possiblement un jeu, et pourquoi pas le très attendu Half-Life 3.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel mystère entoure la communication de Valve. Depuis plusieurs mois, des rumeurs évoquent la production d'un trailer déjà en montage, et même un jeu « jouable de bout en bout ».

Des indices laissés par un développeur de Valve

Le vent des spéculations s'est renforcé après un message posté sur X (anciennement Twitter) par Drew Gottlieb, développeur chez Valve. Commentant la révélation du nouveau Steam Frame, il a écrit qu'il avait désormais « un secret de moins à garder ».
Une phrase anodine en apparence, mais qui sous-entend que plusieurs projets encore secrets sont en cours au sein du studio. Avec la sortie d'un nouveau casque VR et d'une console Steam, difficile de ne pas imaginer un titre exclusif pensé pour ces plateformes… et quel meilleur candidat que Half-Life ?

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Des annonces à venir dès les Game Awards 2025 ?

Les Game Awards 2025 approchent, et Geoff Keighley, créateur de l'événement, entretient depuis longtemps des liens étroits avec la firme de Gabe Newell.

Reste à savoir si Valve choisira d'y dévoiler son projet le plus attendu ou s'il préférera orchestrer une annonce à sa manière, dans le plus grand secret comme à son habitude. Par exemple, lors de l'annonce d'Half-Life Alyx, la société s'était contentée de faire une annonce de son côté, sans passer par une conférence tierce. Réponse d'ici quelques semaines, peut-être.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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James (invité) Le 14/11/2025 à 13:44

Enfin !!! Depuis le temps que j'attends