Valve aurait reporté l'annonce de Half-Life 3 à cause d'une explosion délirante des prix

L'arlésienne du jeu vidéo fait encore parler d'elle. Selon des sources crédibles, Half-Life 3 était prévu pour accompagner la sortie d'une nouvelle Steam Machine au printemps 2026. Malheureusement, une crise économique touchant les composants PC aurait forcé Valve à revoir ses plans en catastrophe.
C'est sans doute la rumeur la plus persistante et la plus douloureuse de l'industrie vidéoludique. Alors que les Game Awards sont passés sans la moindre annonce de la part de Valve, de nouvelles informations viennent éclairer les coulisses de ce silence assourdissant
. Selon Mike Straw, journaliste pour Insider Gaming, le mythique Half-Life 3 est non seulement bien réel, mais il disposait d'une fenêtre de lancement précise avant que des facteurs économiques ne viennent tout chambouler
.
Un écosystème complet prévu pour le printemps 2026
D'après les informations récoltées par le journaliste lors de son podcast hebdomadaire, Valve ne prévoyait pas simplement de lancer un jeu, mais de déployer une nouvelle offensive matérielle d'envergure. Le plan initial visait une commercialisation au printemps 2026
. Cette fenêtre de tir devait voir l'arrivée simultanée de plusieurs produits : la nouvelle Steam Machine, le Steam Frame (nouveau casque VR), une nouvelle manette Steam Controller, et bien entendu, Half-Life 3 en tant que titre de lancement phare pour porter ce nouvel écosystème.
L'objectif semblait clair, répéter l'histoire en utilisant la franchise la plus aimée du studio pour imposer une nouvelle gamme de hardware, comme cela avait été espéré avec la réalité virtuelle et Half-Life: Alyx
. Cependant, le silence radio de décembre, moment où beaucoup s'attendaient à une révélation, s'explique par une réalité industrielle brutale.
L'explosion du prix de la RAM joue les trouble-fêtes
Le grain de sable dans la machine de Valve serait purement économique. Mike Straw rapporte que la flambée des prix de la mémoire vive (RAM) sur le marché PC a contraint la firme de Gabe Newell à la prudence
. Les coûts auraient augmenté de 200 à 500 % par rapport au mois d'octobre, rendant la production et la tarification d'une nouvelle console de salon particulièrement risquées pour le moment. Valve, soucieux de proposer un matériel compétitif, aurait donc préféré temporiser plutôt que de lancer une machine hors de prix
.
Le journaliste rapporte les propos de ses sources concernant ce report interne :
La fenêtre qu'on m'a donnée était le printemps 2026, pour la Steam Machine, pour le Steam Frame, pour le Steam Controller, pour Half-Life 3. [...] En fin de compte, le jeu est réel. On ne peut pas le nier. Ce n'est plus une question de si, mais de quand à ce stade. Tous les signes pointaient vers une annonce en décembre. Puis tout a dérapé, et je pense que c'était lié à cette inquiétude. »
Face au scepticisme naturel des joueurs, échaudés par des années de fausses promesses, Mike Straw insiste sur la crédibilité de ses informateurs. Il précise qu'il ne s'agit pas de bruits de couloir aléatoires, mais de renseignements provenant de personnes ayant fourni des détails exacts sur des fuites passées
.
Si la fenêtre de 2026 semble désormais compromise ou du moins incertaine à cause de la volatilité du marché des composants, l'information principale demeure : le développement du jeu serait actif et lié à une stratégie hardware
. Il ne reste plus qu'à attendre que le marché se stabilise pour que Valve décide enfin d'appuyer sur le bouton rouge.
commentaire (0)