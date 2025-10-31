Half-Life 3 refait parler de lui, et un trailer pourrait sortir rapidement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 octobre 2025 à 11h20
De nouveaux indices autour du moteur Source 2 ravivent les espoirs d'une annonce de Half-Life 3. Selon plusieurs rapports, le mystérieux projet « HLX » serait entré dans une phase avancée de développement.
Half-Life 3 refait parler de lui, et un trailer pourrait sortir rapidement
Les rumeurs autour de Half-Life 3 n'ont jamais cessé depuis la fin abrupte de Half-Life 2: Episode 2. Même l'excellent Half-Life: Alyx, sorti exclusivement en VR, n'a pas réussi à faire taire les attentes. Aujourd'hui, un nouveau rapport signé Tyler McVicker relance le débat. Le projet interne de Valve, baptisé HLX, aurait franchi une étape majeure grâce à une mise à jour importante du moteur Source 2.

Un moteur optimisé pour un projet majeur

Dans sa dernière vidéo, Tyler McVicker, un insider plutôt fiable, explique que les récentes modifications du moteur Source 2 sont centrées sur l'optimisation, et non sur l'ajout de fonctionnalités. Selon lui, Valve aurait intégré des outils d'automatisation destinés à libérer des ressources système pour d'autres aspects du jeu.

Ces optimisations s'accompagnent d'améliorations notables des systèmes de simulation sonore et de fluides. Des avancées qui, selon McVicker, ne correspondent pas aux besoins actuels de Dota 2 ou Counter-Strike 2, mais plutôt à ceux d'un projet inédit : HLX.

Miniature vidéo

Des indices troublants dans le code de Source 2

L'un des éléments les plus révélateurs serait l'apparition d'un nouveau groupe d'assets intitulé « Science ». Ce label, découvert par des dataminers, pourrait faire référence aux scientifiques emblématiques de la saga, tels que Dr. Kleiner. Cette découverte alimente la thèse selon laquelle HLX pourrait bien être le nom de code de Half-Life 3.

Historiquement, Valve procède à ce type de mises à jour d'optimisation lorsque le développement d'un jeu approche de sa phase finale. Bien que le studio ne suive jamais un calendrier classique, Tyler McVicker estime qu'une annonce ou un teaser officiel pourrait survenir en novembre.

half-life3

Des signes de développement avancé

Déjà en août, une précédente mise à jour du moteur Source 2 avait mentionné les « thumper machines », des appareils emblématiques de Half-Life 2 utilisés pour repousser les Antlions. Cette référence, glissée dans le code, aurait été perçue comme un clin d'œil volontaire de Valve, destiné à montrer que le développement progresse.

La même mise à jour évoquait aussi un nouveau système de script pour les PNJ, rendant leurs réactions plus dynamiques face aux actions du joueur. Selon plusieurs rapports, Half-Life 3 serait même jouable en interne chez Valve dans une version complète « end-to-end », un signe clair d'avancement du projet.

Un retour attendu depuis plus de 15 ans

Malgré l'absence de confirmation officielle, ces découvertes relancent l'espoir d'un véritable retour de la franchise Half-Life. Entre optimisations moteur, références codées et fuites récurrentes, tous les voyants semblent au vert pour une annonce prochaine.

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Si Valve maintient le mystère comme à son habitude, la perspective d'un Half-Life 3, ou d'un successeur spirituel via le projet HLX, semble plus crédible que jamais. Reste à savoir si novembre tiendra enfin la promesse qu'attendent les fans depuis près de deux décennies, ou s'il faudra encore attendre, peut-être en vain si finalement ce fameux Half-Life 3 ne sort jamais.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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