Half-Life 3 refait parler de lui, et un trailer pourrait sortir rapidement

Pendant qu'on attend Half-Life 3, Gabe Newell prépare le futur du cerveau connecté

Alors que la communauté gaming attend désespérément Half-Life 3, Gabe Newell, cofondateur et PDG de Valve, surprend tout le monde en investissant dans Starfish, une startup spécialisée dans les implants cérébraux pour connecter directement votre cerveau à un ordinateur.