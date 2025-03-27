Half-Life 3 en test chez Valve ? L'improbable retour tant espéré refait surface



le 27 mars 2025 à 10h15 Publié par Florian Lelong le 27 mars 2025 à 10h15

Le rêve interdit des joueurs pourrait enfin devenir réalité : Half-Life 3 serait actuellement en phase de playtest chez Valve, selon les informations d'un leaker réputé. Après des années à attendre un signe, souvent moqué sous forme de mème, l'idée même d'un retour de Gordon Freeman semble aujourd'hui plus plausible que jamais.