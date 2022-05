Hades : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer Hades ?

Quête principale → Plus de 20 heures.

→ Plus de 20 heures. Quête principale et plusieurs secondaires → Environ 46 heures.

→ Environ 46 heures. Terminer le jeu à 100 % → Plus de 90 heures.

Sorti tout d'abord en accès anticipé en décembre 2018 sur PC, le roguelite de Supergiant Games, Hades, est récemment arrivé sur la plupart des plateformes de jeu. Considéré comme un roguelite, le soft a d'ailleurs été élu jeu de l'année lors des Game Awards 2020 et a obtenu une récompense aux Hugo Awards de 2021.De ce fait, beaucoup de joueurs et de joueuses se lancent dans l'aventure de Supergiant Games.Chaque joueur a sa propre manière de jouer. Ainsi, il est parfois difficile d'estimer la durée de vie d'un jeu. Pour autant, en fonction de sa propre expérience et des différents retours, il est tout de même possible de donner une durée de vie approximative. Dans le cas d'Hades, cela dépendra essentiellement des joueurs et des joueuses. Catégorisé comme un roguelite, le soft propose une certaine difficulté et pas mal de challenge.Par ailleurs, la durée de vie d'Hades dépend également de vos objectifs. Si vous désirez simplement accomplir la quête principale, soit quitter les Enfers, cela pourrait vous prendre peu de temps. En revanche, le titre de Supergiant Games invite à la rejouabilité et propose plusieurs histoires sous-jacentes, qui sont intéressantes à découvrir. À cause de cela, la durée de vie peut se voir allongée de plusieurs dizaines d'heures.Néanmoins, et sans plus tarder, vous pouvez retrouver, ci-dessous, une estimation de, en fonction de vos objectifs (histoire principale, histoire principale et plusieurs quêtes, terminer le jeu à 100 %).Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.