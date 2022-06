Hades : De nouvelles divinités Olympiennes disponibles et à venir grâce à un mod

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Développé et édité par Supergiant Games (Pyre, Bastion, Transistor),est tout d'abord sorti en accès anticipé à la fin de l'année 2018. La version 1.0 du soft s'est, par la suite, rendu disponible en 2020 sur PC et Nintendo Switch, puis en 2021 sur les consoles PlayStation et Microsoft.Le roguelite de Supergiant Games propose aux joueurs et aux joueuses d'incarner Zagreus, le fils d'Hades. Désirant s'échapper des Enfers, Zagreus (et donc le joueur) mettra tout en œuvre pour échapper aux créatures féroces, envoyées par son père. Pour ce faire, nous pouvons, heureusement, compter sur l'aide de plusieurs divinités Olympiennes.D'ailleurs, à ce sujet, AlexKage a développé un mod, ayant pour objectif d'ajouter 4 nouvelles divinités au titre de Supergiant Games. Celui-ci se nomme « Olympus Extra » est à retrouver sur le site Nexusmods Pour le moment, seul Apollon, le dieu de la musique et du chant, est disponible. Évidemment, en installant ce mod, les joueurs et les joueuses pourront profiter de, accordés par Apollon, et découvriront de, notamment Hera, Hestia et Héphaïstos,, grâce à ce mod.Pour rappel, Hades est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.