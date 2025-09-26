Hades 3, le prochain projet de Supergiant Games ? Les développeurs répondent

Supergiant Games s'est, récemment, exprimé à propos d'un potentiel Hades 3.

Hades 3 dans les plans de Supergiant Games ?

Fondamentalement, notre processus est très naturel et a toujours été le même à cet égard. Ainsi, lorsque nous travaillons sur nos jeux, nous ne parlons pas du prochain jeu. Notre culture consiste vraiment à nous concentrer sur ce que nous avons et, si nous avons une très bonne idée ou une très bonne réflexion, celle-ci doit être intégrée au jeu que nous sommes en train de créer... nous devons consacrer cette énergie au jeu qui est en cours de développement.

Notre prochaine étape consistera à nous concentrer sur la version 1.0 et à écouter les commentaires des utilisateurs. Ensuite, nous ferons une pause pour analyser tout cela et déterminer ce que l'avenir nous réserve. Mais oui, rien n'est prédéterminé. Ce n'est pas quelque chose que nous savons secrètement pour l'instant, ni rien de ce genre.

Hades 2 est un franc succès

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Les deux roguelites de Supergiant Games, à savoir Hades et, ont rencontré un grand succès, aussi bien critique que commercial. Alors que le deuxième opus vient tout juste de sortir de son accès anticipé,. Il y a très peu de temps,En effet, le directeur du studio Supergiant Games, Amir Rao, a récemment été interviewé par le YouTubeur Healian. Évidemment, au cours de l'échange,. Le directeur du studio a, alors, expliqué queAinsi, comme vous l'aurez compris,. Les développeurs suivent, actuellement, les retours faits sur, afin de proposer des correctifs si besoin :Nul doute que Supergiant Games annoncera son prochain projet vidéoludique en temps et en heure. Et nous serons, bien évidemment, au rendez-vous pour vous tenir informés.C'est au début du mois de mai 2024 que Supergiant Games a sortien accès anticipé. Après plus d'un an, durant lequel le studio a implanté diverses nouveautés sur le roguelite,est arrivé en version 1.0, le 25 septembre 2025. Date à laquelle les portages Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 sont également arrivés.Depuis, plusieurs rédactions spécialisées ont publié leur test/review d', qui possède la note de 94 sur Metacritic et obtient, dès lors, la troisième place du podium des meilleurs jeux de 2025. Le roguelite de Supergiant Games se positionne, à l'heure actuelle, derrière The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition et The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store) ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.