Hades 3, le prochain projet de Supergiant Games ? Les développeurs répondent

Supergiant Games s'est, récemment, exprimé à propos d'un potentiel Hades 3.
Les deux roguelites de Supergiant Games, à savoir Hades et Hades 2
, ont rencontré un grand succès, aussi bien critique que commercial. Alors que le deuxième opus vient tout juste de sortir de son accès anticipé, beaucoup se demandent si Supergiant Games va se pencher sur une suite
. Il y a très peu de temps, le studio de développement à l'origine d'Hades 2 a dit quelques mots à propos d'un potentiel Hades 3
.
Hades 3 dans les plans de Supergiant Games ?
En effet, le directeur du studio Supergiant Games, Amir Rao, a récemment été interviewé par le YouTubeur Healian. Évidemment, au cours de l'échange, le créateur de contenu a demandé à Amir Rao si Supergiant Games prévoyait un Hades 3
. Le directeur du studio a, alors, expliqué que l'équipe se concentre encore sur Hades 2, bien que le roguelite soit désormais sorti de son accès anticipé
:
Fondamentalement, notre processus est très naturel et a toujours été le même à cet égard. Ainsi, lorsque nous travaillons sur nos jeux, nous ne parlons pas du prochain jeu. Notre culture consiste vraiment à nous concentrer sur ce que nous avons et, si nous avons une très bonne idée ou une très bonne réflexion, celle-ci doit être intégrée au jeu que nous sommes en train de créer... nous devons consacrer cette énergie au jeu qui est en cours de développement.
Ainsi, comme vous l'aurez compris, Supergiant Games n'a pas prévu de développer un autre jeu, qu'il s'agisse d'Hades 3 ou d'un tout autre projet, pour le moment
. Les développeurs suivent, actuellement, les retours faits sur Hades 2
, afin de proposer des correctifs si besoin :
Notre prochaine étape consistera à nous concentrer sur la version 1.0 et à écouter les commentaires des utilisateurs. Ensuite, nous ferons une pause pour analyser tout cela et déterminer ce que l'avenir nous réserve. Mais oui, rien n'est prédéterminé. Ce n'est pas quelque chose que nous savons secrètement pour l'instant, ni rien de ce genre.
Nul doute que Supergiant Games annoncera son prochain projet vidéoludique en temps et en heure. Et nous serons, bien évidemment, au rendez-vous pour vous tenir informés.
Hades 2 est un franc succès
C'est au début du mois de mai 2024 que Supergiant Games a sorti Hades 2
en accès anticipé. Après plus d'un an, durant lequel le studio a implanté diverses nouveautés sur le roguelite, Hades 2
est arrivé en version 1.0, le 25 septembre 2025. Date à laquelle les portages Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 sont également arrivés.
Depuis, plusieurs rédactions spécialisées ont publié leur test/review d'Hades 2
, qui possède la note de 94 sur Metacritic et obtient, dès lors, la troisième place du podium des meilleurs jeux de 2025. Le roguelite de Supergiant Games se positionne, à l'heure actuelle, derrière The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition et The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hades 2
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store) ainsi que sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
commentaires (5)
C'est très possible qu'il y en ait un 3. Hades avais 1 fils et 2 filles selon la mythologie grec dont zagreus et melinoe
Ba un portage ps5 déjà ce serait pas mal 🙏🙏🙏🙏🙏
Mdr cette génération de consommateurs que vous êtes.
Le 2 est à peine sorti que les gens veulent déjà le 3. Apprenez à savourer plutôt qu'à gober. C'est pas une série ou un film, ça m'étonnerait que les gens qui interviews ou qui ont fait l'article ai finis hades 2...
Laissez le temps aux devs de faire ce qu'ils ont a faire, c'est pas call of duty
Peu importe si c'est Hades 3 ou un autre, tous les jeux de Supergiant sont exceptionnels!