Hades 2 : Heure de sortie en France sur PS5 et Xbox Series

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 avril 2026 à 14h10
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie d'Hades 2, en France, sur PS5 ainsi que sur Xbox Series, afin d'être prêt pour son lancement sur ces plateformes.
Hades 2 : Heure de sortie en France sur PS5 et Xbox Series
Deux ans après sa sortie en accès anticipé PC et quelques mois après son arrivée sur consoles Nintendo Switch, le roguelike de Supergiant Games, Hades 2, s'apprête désormais à débarquer sur PS5 et Xbox Series. Il se peut, ainsi, que vous attendiez avec grande impatience ces versions et que vous désiriez vous lancer au plus vite dans l'aventure de Mélinoé.

Si tel est le cas, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie d'Hades 2 sur PS5 et Xbox Series, en France, pour que vous puissiez y jouer dès que possible.

Heure de sortie d'Hades 2 sur PS5 et Xbox Series en France

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Rappelons, avant tout, que les versions PS5 et Xbox Series d'Hades 2 se rendront disponibles le mardi 14 avril 2026. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du studio de développement à l'origine du titre, nous connaissons l'heure de lancement d'Hades 2 sur la dernière console de Sony/PlayStation et celle de Microsoft.

Ainsi, l'heure de sortie d'Hades 2 sur PS5 et Xbox Series est fixée à 19h (heure française), le 14 avril 2026. De ce fait, toutes les joueuses et tous les joueurs étant sur PS5 ou Xbox Series pourront embarquer dans l'aventure de Mélinoé, l'immortelle Princesse des Enfers, qui cherche coûte que coûte à éliminer le Titan du Temps, à ce moment-là.

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Des détails complémentaires sur les versions PS5 et Xbox Series d'Hades 2

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Comme annoncé par Supergiant Games, les versions PS5 et Xbox Series d'Hades 2 tourneront « à une fréquence ultra-rapide de 120 images par seconde ». De plus, celles-ci comporteront du contenu bonus, en plus d'améliorations de qualité de vie. Tous ces éléments seront apportés via une mise à jour pour toutes celles et ceux jouant au roguelike sur PC.

Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 14 avril 2026, et plus précisément en début de soirée, pour (re)découvrir Hades 2 sur PS5 et Xbox Series. Date à laquelle le roguelike entrera également dans le catalogue du Game Pass. Rappelons que le titre de Supergiant Games est d'ores et déjà disponible sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (3)

Avatar
Lotharr (invité) Le 14/04/2026 à 19:00

@tt91, tu peux aussi le dire gentiment.
Merci Clémence !

Avatar Clémence
Clémence Le 14/04/2026 à 16:44

Le prix n'est pas encore affiché sur le PS Store. Sur le store de Xbox, le tarif est désormais disponible et est de 29,99 €.

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Tt91 (invité) Le 14/04/2026 à 15:45

Et le prix bordel faites votre taf correctement