Hades 2 : Heure de sortie en France sur PS5 et Xbox Series

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie d'Hades 2, en France, sur PS5 ainsi que sur Xbox Series, afin d'être prêt pour son lancement sur ces plateformes.

Heure de sortie d'Hades 2 sur PS5 et Xbox Series en France

Des détails complémentaires sur les versions PS5 et Xbox Series d'Hades 2

Deux ans après sa sortie en accès anticipé PC et quelques mois après son arrivée sur consoles Nintendo Switch, le roguelike de Supergiant Games,, s'apprête désormais à débarquer sur PS5 et Xbox Series. Il se peut, ainsi, que vous attendiez avec grande impatience ces versions et que vous désiriez vous lancer au plus vite dans l'aventure de Mélinoé.Si tel est le cas, sachez que nous vous précisons, pour que vous puissiez y jouer dès que possible.Rappelons, avant tout, quese rendront disponibles le mardi 14 avril 2026. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du studio de développement à l'origine du titre, nous connaissonsAinsi,. De ce fait, toutes les joueuses et tous les joueurs étant sur PS5 ou Xbox Series pourront embarquer dans l'aventure de Mélinoé, l'immortelle Princesse des Enfers, qui cherche coûte que coûte à éliminer le Titan du Temps, à ce moment-là.Comme annoncé par Supergiant Games, les versions PS5 et Xbox Series d'tourneront « à une fréquence ultra-rapide de 120 images par seconde ». De plus, celles-ci comporteront du contenu bonus, en plus d'améliorations de qualité de vie. Tous ces éléments seront apportés via une mise à jour pour toutes celles et ceux jouant au roguelike sur PC.Rendez-vous donc le 14 avril 2026, et plus précisément en début de soirée, pour (re)découvrirsur PS5 et Xbox Series. Date à laquelle le roguelike entrera également dans le catalogue du Game Pass. Rappelons que le titre de Supergiant Games est d'ores et déjà disponible sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.