Hades 2 détrône l'une des plus belles surprises de 2025

Le roguelite de Supergiant Games, Hades 2, a surpassé l'un des meilleurs jeux de cette année 2025.

Hades 2 bat Clair Obscur: Expedition 33

Hades 2, jeu de l'année 2025 ?

Comme vous le savez probablement déjà, Supergiant Games a prévu de sortir la version 1.0 de son roguelite,, en ce jeudi 25 septembre 2025, soit en même temps que les portages sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. D'ailleurs, plusieurs rédactions spécialisées en ont profité pour sortir leur test d'En effet,. Cette note, basée sur 30 reviews, place ainsi. D'ailleurs,. Un très bel exploit pour le studio de développement, qui a passé plus d'un an à agrémenter son titre, et ce, pendant son accès anticipé.Ainsi,est juste derrière The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition et The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition, qui possèdent tous les deux la note de 95. Clair Obscur: Expedition 33 est après, soit à la quatrième place, avec un Metascore de 93.Avec de telles notes, il est juste de se demander siva être sacré jeu de l'année 2025 aux Game Awards. Malgré son année en accès anticipé, cela semble tout à fait possible, étant donné que Baldur's Gate 3 a réussi cet exploit, après avoir passé plusieurs années en développement. Toutefois, Clair Obscur: Expedition 33 mérite tout autant cette nomination, vu que le RPG de Sandfall Interactive a grandement surpris la communauté et toute l'industrie vidéoludique. Dans tous les cas, il faudra attendre les Game Awards pour en avoir le cœur net.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store) mais aussi sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.