Hades 2 détrône l'une des plus belles surprises de 2025

Le roguelite de Supergiant Games, Hades 2, a surpassé l'un des meilleurs jeux de cette année 2025.
Comme vous le savez probablement déjà, Supergiant Games a prévu de sortir la version 1.0 de son roguelite, Hades 2
, en ce jeudi 25 septembre 2025, soit en même temps que les portages sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. D'ailleurs, plusieurs rédactions spécialisées en ont profité pour sortir leur test d'Hades 2, qui se place ainsi sur le podium des meilleurs jeux de cette année 2025
.
Hades 2 bat Clair Obscur: Expedition 33
En effet, sur le fameux site Metacritic, Hades 2 dispose, à l'heure actuelle, d'un Metascore de 94
. Cette note, basée sur 30 reviews, place ainsi Hades 2 sur la troisième place du podium des meilleurs jeux de 2025
. D'ailleurs, le roguelite de Supergiant Games a dépassé l'une des plus belles surprises de cette année, à savoir Clair Obscur: Expedition 33
. Un très bel exploit pour le studio de développement, qui a passé plus d'un an à agrémenter son titre, et ce, pendant son accès anticipé.
Ainsi, Hades 2
est juste derrière The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition et The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition, qui possèdent tous les deux la note de 95. Clair Obscur: Expedition 33 est après Hades 2
, soit à la quatrième place, avec un Metascore de 93.
Hades 2, jeu de l'année 2025 ?
Avec de telles notes, il est juste de se demander si Hades 2
va être sacré jeu de l'année 2025 aux Game Awards. Malgré son année en accès anticipé, cela semble tout à fait possible, étant donné que Baldur's Gate 3 a réussi cet exploit, après avoir passé plusieurs années en développement. Toutefois, Clair Obscur: Expedition 33 mérite tout autant cette nomination, vu que le RPG de Sandfall Interactive a grandement surpris la communauté et toute l'industrie vidéoludique. Dans tous les cas, il faudra attendre les Game Awards pour en avoir le cœur net.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Hades 2
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store) mais aussi sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
commentaire (1)
Un Game of the YEAR (ANNEE) sortie l'année dernière !! faut arrêter, ils vont nous refaire le coup de Baldur's Gate 3... pourtant y'a de très bons jeux qui sont sortis en 2025 (comme en 2023 d'ailleurs)