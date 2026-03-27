Hades 2 annonce la date de sortie des versions PS5 et Xbox Series avec une surprise

Supergiant Games a (enfin) dévoilé la date de sortie des portages PS5 et Xbox Series d'Hades 2.

Hades 2 débarque très vite sur PS5 et Xbox Series

HADES II is coming to @Xbox Series X|S and @PlayStation on April 14!🌖



It'll be on @XboxGamePass that same day.



Time for the Princess of the Underworld to suit up in our brand-new animated trailer!✨ pic.twitter.com/ui4lf1YL79 — Supergiant Games (@SupergiantGames) March 26, 2026

Hades 2 entre dans le Game Pass

Disponible depuis plusieurs mois sur PC et Nintendo Switch 2, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5 et Xbox Series attendaient patiemment de savoir quandallait se rendre disponible sur leur plateforme. Bonne nouvelle :En effet, il y a très peu de temps, le studio de développement. Notons, tout de suite, que ces portages seront disponibles en format numérique, nous ne savons pas encore si des éditions physiques arriveront par la suite (bien que cela soit fort probable, étant donné que le premier opus y a eu le droit).Le studio de développement, qui a partagé un nouveau trailer pour l'occasion, a précisé queen plus d'améliorations de qualité de vie. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui possèdent déjà le jeu sur PC et Switch 2, un patch, apportant ces éléments, sera déployé le 14 avril prochain. Or, ce n'est pas la seule bonne nouvelle.Supergiant Games a profité de cette annonce pour préciser qu'. De ce fait, celles et ceux qui possèdent un abonnement actif audit service de Microsoft pourront essayer le roguelike de Supergiant Games, qui met en scène Melinoe, sans surcoût.Rendez-vous donc le 14 avril 2026 pour découvrir ou bien redécouvrirsur PS5 ainsi que sur Xbox Series. Le titre de Supergiant Games, qui doit arriver dans le Game Pass à cette date, est actuellement disponible sur Nintendo Switch 2 et PC.