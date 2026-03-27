Hades 2 annonce la date de sortie des versions PS5 et Xbox Series avec une surprise

Supergiant Games a (enfin) dévoilé la date de sortie des portages PS5 et Xbox Series d'Hades 2.
Disponible depuis plusieurs mois sur PC et Nintendo Switch 2, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5 et Xbox Series attendaient patiemment de savoir quand Hades 2
allait se rendre disponible sur leur plateforme. Bonne nouvelle : Supergiant Games a révélé la date de sortie des versions PS5 et Xbox Series d'Hades 2, qui est proche
.
Hades 2 débarque très vite sur PS5 et Xbox Series
En effet, il y a très peu de temps, le studio de développement Supergiant Games a annoncé qu'Hades 2 sort le 14 avril 2026 sur PS5 ainsi que sur Xbox Series
. Notons, tout de suite, que ces portages seront disponibles en format numérique, nous ne savons pas encore si des éditions physiques arriveront par la suite (bien que cela soit fort probable, étant donné que le premier opus y a eu le droit).
Le studio de développement, qui a partagé un nouveau trailer pour l'occasion, a précisé que les versions PS5 et Xbox Series d'Hades 2 tourneront « à une fréquence ultra-rapide de 120 images par seconde » et incluront du contenu bonus,
en plus d'améliorations de qualité de vie. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui possèdent déjà le jeu sur PC et Switch 2, un patch, apportant ces éléments, sera déployé le 14 avril prochain. Or, ce n'est pas la seule bonne nouvelle.
Hades 2 entre dans le Game Pass
Supergiant Games a profité de cette annonce pour préciser qu'Hades 2 entrera dans le catalogue du Game Pass, le 14 avril 2026
. De ce fait, celles et ceux qui possèdent un abonnement actif audit service de Microsoft pourront essayer le roguelike de Supergiant Games, qui met en scène Melinoe, sans surcoût.
Rendez-vous donc le 14 avril 2026 pour découvrir ou bien redécouvrir Hades 2
sur PS5 ainsi que sur Xbox Series. Le titre de Supergiant Games, qui doit arriver dans le Game Pass à cette date, est actuellement disponible sur Nintendo Switch 2 et PC.
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