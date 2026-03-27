Hades 2 annonce la date de sortie des versions PS5 et Xbox Series avec une surprise

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 mars 2026 à 09h46
Supergiant Games a (enfin) dévoilé la date de sortie des portages PS5 et Xbox Series d'Hades 2.
Hades 2 annonce la date de sortie des versions PS5 et Xbox Series avec une surprise
Disponible depuis plusieurs mois sur PC et Nintendo Switch 2, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5 et Xbox Series attendaient patiemment de savoir quand Hades 2 allait se rendre disponible sur leur plateforme. Bonne nouvelle : Supergiant Games a révélé la date de sortie des versions PS5 et Xbox Series d'Hades 2, qui est proche.

Hades 2 débarque très vite sur PS5 et Xbox Series

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En effet, il y a très peu de temps, le studio de développement Supergiant Games a annoncé qu'Hades 2 sort le 14 avril 2026 sur PS5 ainsi que sur Xbox Series. Notons, tout de suite, que ces portages seront disponibles en format numérique, nous ne savons pas encore si des éditions physiques arriveront par la suite (bien que cela soit fort probable, étant donné que le premier opus y a eu le droit).

Le studio de développement, qui a partagé un nouveau trailer pour l'occasion, a précisé que les versions PS5 et Xbox Series d'Hades 2 tourneront « à une fréquence ultra-rapide de 120 images par seconde » et incluront du contenu bonus, en plus d'améliorations de qualité de vie. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui possèdent déjà le jeu sur PC et Switch 2, un patch, apportant ces éléments, sera déployé le 14 avril prochain. Or, ce n'est pas la seule bonne nouvelle.


Hades 2 entre dans le Game Pass

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Supergiant Games a profité de cette annonce pour préciser qu'Hades 2 entrera dans le catalogue du Game Pass, le 14 avril 2026. De ce fait, celles et ceux qui possèdent un abonnement actif audit service de Microsoft pourront essayer le roguelike de Supergiant Games, qui met en scène Melinoe, sans surcoût.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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