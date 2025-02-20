Hades 2 : Une troisième mise à jour majeure est prévue, mais pas pour tout de suite

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 février 2025 à 15h38
Supergiant Games a évoqué, il y a peu de temps, l'avenir de son roguelite Hades 2, qui s'offrira une troisième mise à jour majeure dans un moment.
Hades 2 : Une troisième mise à jour majeure est prévue, mais pas pour tout de suite
Disponible en accès anticipé depuis le mois de mai 2024, Hades 2 a accueilli deux mises à jour importantes : « The Olympic » et « Warsong ». Cependant, le studio de développement Supergiant Games n'a pas prévu de s'arrêter en si bon chemin et compte déployer un troisième patch majeur sur Hades 2.

Une troisième mise à jour majeure pour Hades 2 dans plusieurs mois

Effectivement, peu de temps après le déploiement de la mise à jour Warsong, Supergiant Games a dévoilé quelques informations concernant l'avenir d'Hades 2. Ainsi, nous apprenons que le roguelite accueillera une troisième mise à jour majeure. Toutefois, celle-ci n'arrivera pas tout de suite. Les développeurs déclarent ceci : 
Nous sommes ravis d'avoir lancé cette mise à jour majeure [Warsong], car elle inclut de nombreuses idées que nous avions hâte de mettre en œuvre depuis que nous avons commencé à travailler sur Hades il y a des années ! Mais nous n'avons pas encore terminé, et nous avons déjà planifié notre troisième mise à jour majeure, que nous avons l'intention de livrer dans quelques mois. Notez qu'il est encore trop tôt pour vous faire part de nos projets, et notamment de la date de lancement de la version 1.0.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, la version 1.0 d'Hades 2 ne se rendra pas disponible avant un long moment. La troisième mise à jour majeure, qui ne possède pas encore de nom ni de fenêtre de sortie, sera, quant à elle, déployée dans les mois à venir.

Miniature vidéo

Par ailleurs, d'après les informations partagées, Supergiant Games a prévu de se concentrer sur trois éléments bien spécifiques d'Hades 2, à l'avenir : les aspects cachés des armes, les boss de fin de région et l'histoire. 
Après les correctifs de suivi de la mise à jour Warsong qui traitent des problèmes ou des commentaires que nous pensons pouvoir résoudre à court terme, nous nous concentrerons sur ces initiatives majeures :

Aspects cachés : Les armes nocturnes ont encore des secrets à découvrir et de nouvelles façons de jouer. Nous prévoyons que vous puissiez manier certains de ces aspects la prochaine fois.

Gardiens améliorés : Les combats de boss à la fin de chaque région font partie intégrante de l'expérience, et nous voulons qu'ils puissent vous défier et vous surprendre encore plus.

Histoire élargie : Alors que nous préparons le lancement de la version 1.0, nous planifions le reste de l'histoire, tout en développant les relations entre les personnages et les intrigues secondaires.
Reste à savoir quand la prochaine et troisième mise à jour majeure sera déployée sur Hades 2. Pour rappel, le roguelite de Supergiant Games est disponible en accès anticipé sur PC, via Steam et l'Epic Games Store.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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