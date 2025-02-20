Hades 2 : Une troisième mise à jour majeure est prévue, mais pas pour tout de suite

Game Pass : Les jeux qui arrivent en avril 2026, la sélection est excellente
Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois d'avril 2026.
Nous sommes ravis d'avoir lancé cette mise à jour majeure [Warsong], car elle inclut de nombreuses idées que nous avions hâte de mettre en œuvre depuis que nous avons commencé à travailler sur Hades il y a des années ! Mais nous n'avons pas encore terminé, et nous avons déjà planifié notre troisième mise à jour majeure, que nous avons l'intention de livrer dans quelques mois. Notez qu'il est encore trop tôt pour vous faire part de nos projets, et notamment de la date de lancement de la version 1.0.De ce fait, et comme vous l'aurez compris, la version 1.0 d'Hades 2 ne se rendra pas disponible avant un long moment. La troisième mise à jour majeure, qui ne possède pas encore de nom ni de fenêtre de sortie, sera, quant à elle, déployée dans les mois à venir.
Après les correctifs de suivi de la mise à jour Warsong qui traitent des problèmes ou des commentaires que nous pensons pouvoir résoudre à court terme, nous nous concentrerons sur ces initiatives majeures :Reste à savoir quand la prochaine et troisième mise à jour majeure sera déployée sur Hades 2. Pour rappel, le roguelite de Supergiant Games est disponible en accès anticipé sur PC, via Steam et l'Epic Games Store.
Aspects cachés : Les armes nocturnes ont encore des secrets à découvrir et de nouvelles façons de jouer. Nous prévoyons que vous puissiez manier certains de ces aspects la prochaine fois.
Gardiens améliorés : Les combats de boss à la fin de chaque région font partie intégrante de l'expérience, et nous voulons qu'ils puissent vous défier et vous surprendre encore plus.
Histoire élargie : Alors que nous préparons le lancement de la version 1.0, nous planifions le reste de l'histoire, tout en développant les relations entre les personnages et les intrigues secondaires.
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