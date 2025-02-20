Hades 2 se dote de la mise à jour majeure Warsong, qui apporte des nouveautés

Supergiant Games a, récemment, déployé une deuxième mise à jour majeure, intitulée « Warsong », sur son roguelite Hades 2.

Des détails sur la mise à jour Warsong d'Hades 2

The WARSONG UPDATE for HADES II is here!!⚔️

Face the final confrontation, meet Ares, and more in our second Major Update in Early Access!



📝Patch notes:https://t.co/SoKOMH5XZy



🌒Play now:

· Steam: https://t.co/MwAiwL8ZeW

· Epic: https://t.co/bKD6BvLhw6#HadesGame #Hades2 pic.twitter.com/yWF6fPyNSI — Supergiant Games (@SupergiantGames) February 19, 2025

Les joueurs et les joueuses d'seront, très certainement, ravis d'apprendre quedans la langue de Shakespeare.En effet, le 19 février 2025,, qui plairont très probablement à la communauté.Ainsi, grâce à ce patch,. Heureusement,, qui leur donnera différents Bienfaits. Il sera, par ailleurs, possible de, qui fournit une certaine aide lors de combats. En outre, plus de 2 000 lignes de dialogues ont été ajoutées pour plusieurs personnages.Supergiant Games a profité de cette deuxième mise à jour majeure pour revoir et corriger certains Bienfaits, accordés par les dieux de l'Olympe, mais aussi les écrans de menu et l'autel des cendres. Finalement, sachez que plusieurs problèmes rencontrés par la communauté ont été corrigés via ce nouveau patch gratuit. L'ensemble des corrections et améliorations a été partagé via le patch notes disponible sur la page Steam du soft et relayé via une publication sur le compte Twitter/X du studio de développement.Rappelons, pour conclure, que le rogueliteest actuellement disponible en accès anticipé sur PC.