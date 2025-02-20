Hades 2 se dote de la mise à jour majeure Warsong, qui apporte des nouveautés

Supergiant Games a, récemment, déployé une deuxième mise à jour majeure, intitulée « Warsong », sur son roguelite Hades 2.
Les joueurs et les joueuses d'Hades 2
seront, très certainement, ravis d'apprendre que le roguelite de Supergiant Games vient tout juste de s'offrir plusieurs nouveautés, grâce à la mise à jour majeure et gratuite nommée « Warsong »
dans la langue de Shakespeare.
Des détails sur la mise à jour Warsong d'Hades 2
En effet, le 19 février 2025, les développeurs de chez Supergiant Games ont déployé la mise à jour majeure « Warsong » sur Hades 2
. Ce patch gratuit introduit, comme vous vous en doutez, quelques nouveautés
, qui plairont très probablement à la communauté.
Ainsi, grâce à ce patch, les joueurs et les joueuses d'Hades 2 peuvent découvrir une confrontation finale à la surface et donc affronter un tout nouveau boss
. Heureusement, ces derniers pourront compter sur l'aide d'un nouvel allié olympien, à savoir le dieu de la guerre, Arès
, qui leur donnera différents Bienfaits. Il sera, par ailleurs, possible de rencontrer et débloquer un nouveau familier
, qui fournit une certaine aide lors de combats. En outre, plus de 2 000 lignes de dialogues ont été ajoutées pour plusieurs personnages.
Supergiant Games a profité de cette deuxième mise à jour majeure pour revoir et corriger certains Bienfaits, accordés par les dieux de l'Olympe, mais aussi les écrans de menu et l'autel des cendres. Finalement, sachez que plusieurs problèmes rencontrés par la communauté ont été corrigés via ce nouveau patch gratuit. L'ensemble des corrections et améliorations a été partagé via le patch notes disponible sur la page Steam du soft et relayé via une publication sur le compte Twitter/X du studio de développement.
Rappelons, pour conclure, que le roguelite Hades 2
est actuellement disponible en accès anticipé sur PC.
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